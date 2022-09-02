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اجتماع ثلاثي مرتقب بين ايران واذربيجان وروسيا

اجتماع ثلاثي مرتقب بين ايران واذربيجان وروسيا
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

سيعقد الاجتماع الثلاثي بين ايران واذربيجان وروسيا في باكو الاسبوع المقبل.

العالم - ايران

وبهذا الشأن التقى عباس موسوي، سفير الجمهورية الإسلامية لدى جمهورية أذربيجان، مع نائب رئيس الوزراء رئيس الجانب الاذري في اللجنة الاقتصادية المشتركة مع إيران شاهين مصطفى اف.

وبحث الجانبان بخصوص آخر المستجدات في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وزيادتها بنسبة 22 بالمائة هذا العام، وايضا المشاريع المشتركة خاصة في مجال النقل، وكذلك تبادلا وجهات النظر حول الاجتماع الذي سيعقد الأسبوع المقبل في باكو بين إيران وأذربيجان وروسيا بشأن ممرات النقل الاقليمية ، وخاصة ممر الشمال - جنوب وخط سكة حديد رشت أستارا .

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