الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٢:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

وفد روسي ضخم يزور ايران الاسبوع المقبل لهذا السبب..

وفد روسي ضخم يزور ايران الاسبوع المقبل لهذا السبب..
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني، رضا أمين فاطمي، ان وفدا اقتصاديا روسيا كبيرا سيزور ايران خلال الاسابيع المقبلة.

العالم - ايران

وأشار الوزير الى الزيارات التي قامت بها الوفود الروسية الى ايران منذ بداية العام الايراني (بدأ في 21 مارس) حتى الآن، وقال: ان ذلك يعني زيارة وفد ايراني الى روسيا أو بالعكس في كل اسبوع.

وأضاف وزير الصناعة الايراني قائلا: ان وفدا روسيا يضم 150 شخصا من الناشطين الاقتصاديين سيزور طهران في غضون الاسابيع الثلاثة القادمة.

وتابع امين فاطمي قائلا: بشان أفريقيا؛ في العام الماضي ، حققنا نموًا في الصادرات بنسبة 1400٪ مقارنة بالعام السابق ، و 33٪ في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. كل هذا يدل على حدوث قفزة في الصادرات.
واضاف: على سبيل المثال، منذ بداية العام ، جاء 45 وفداً أفريقيًا إلى إيران أو غادر وفد ايراني إلى إفريقيا.

وفي معرض رده على يتعلق باجراء اميركا تغييرا على حظرها الظالم ضد ايران خاصة وان صادرات الأخيرة قد شهدت في الفترة الأخيرة نموا مضطردا قال: ان ذلك يعود لتغييرنا نهجنا الفكري ولم ننتظر من يقرر مصيرنا خارج المنطقة حيث أن ايران هي التي تقرر مصيرها بنفسها وتحافظ على استقلالها وسيادتها الوطنية.

ولفت الى إنتاج السيارات زاد في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بنسبة 279٪ مقارنة بالعام الماضي.

روابط ذات صلة

امام جمعة طهران: لن ندخر جهدا لدعم العراق في تحقيق السلام

حصیلة اصابات ووفيات كورنا في ايران

شاهد.. منظر خلاب لصخور عملاقة في سواحل هرمزكان الايرانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بحلول 2029.... أمريكا ترسل 4 طائرات بدون طيار من طراز سيجارديان إلى تايوان

تعرف على منظومة 'روبيج' المرعبة للأساطيل والسفن العملاقة

وفد روسي ضخم يزور ايران الاسبوع المقبل لهذا السبب..

قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني.. صباحي فرد: لا نعتمد على أي دولة في تصنيع المعدات الدفاعية

بالفيديو.. شويغو يحذّر من خطر وقوع كارثة نووية في أوروبا.. لهذا السبب

بصواريخ 'هيمارس' الأمريكية.. قتلى وجرحى جراء الاستهداف الأوكراني مناطق سكنية في خيرسون