وفد روسي ضخم يزور ايران الاسبوع المقبل لهذا السبب..

العالم - ايران

وأشار الوزير الى الزيارات التي قامت بها الوفود الروسية الى ايران منذ بداية العام الايراني (بدأ في 21 مارس) حتى الآن، وقال: ان ذلك يعني زيارة وفد ايراني الى روسيا أو بالعكس في كل اسبوع.

وأضاف وزير الصناعة الايراني قائلا: ان وفدا روسيا يضم 150 شخصا من الناشطين الاقتصاديين سيزور طهران في غضون الاسابيع الثلاثة القادمة.

وتابع امين فاطمي قائلا: بشان أفريقيا؛ في العام الماضي ، حققنا نموًا في الصادرات بنسبة 1400٪ مقارنة بالعام السابق ، و 33٪ في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. كل هذا يدل على حدوث قفزة في الصادرات.

واضاف: على سبيل المثال، منذ بداية العام ، جاء 45 وفداً أفريقيًا إلى إيران أو غادر وفد ايراني إلى إفريقيا.

وفي معرض رده على يتعلق باجراء اميركا تغييرا على حظرها الظالم ضد ايران خاصة وان صادرات الأخيرة قد شهدت في الفترة الأخيرة نموا مضطردا قال: ان ذلك يعود لتغييرنا نهجنا الفكري ولم ننتظر من يقرر مصيرنا خارج المنطقة حيث أن ايران هي التي تقرر مصيرها بنفسها وتحافظ على استقلالها وسيادتها الوطنية.

ولفت الى إنتاج السيارات زاد في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بنسبة 279٪ مقارنة بالعام الماضي.