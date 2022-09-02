لماذا بقي ملف الحاج الايراني المعتقل في السعودية مفتوحا؟

العالم - ايران

وقال رئيس دائرة العلاقات العامة في منظمة الحج والزيارة الايرانية وحيد اسكندري ان مهمة بعثة منظمة الحج والزيارة الايرانية الى السعودية قد انتهت مع نهاية شهر محرم الحرام، علما بان بعثة المنظمة هي التي بذلت معظم الجهود للافراج عن الحاج الايراني المعتقل في السعودية، لكن مع انتهاء صلاحية تاشيرة الدخول الممنوحة لاعضاء هذه البعثة واغلاق مقرها في السعودية فان وزارة الخارجية الايراني هي التي تتولى المتابعة حيث من المقرر حل القضية عبر القنوات الدبلوماسية.

واضاف اسكندري ان منظمة الحج والزيارة الايرانية لا تنفك عن متابعة الموضوع بدورها وستراسل وزارة الحج السعودية بهذا الشأن.

وقد اعتقلت قوى الامن السعودية الحاج الايراني "خليل دردمند" وهو ينحدر من منطقة درجة في اصفهان والذي تشرف باداء مراسم الحج لهذا العام برفقة والدته، وحصل الاعتقال في يوم عيد الغدير الاغر بعدما اراد التقاط صورة ضمن صورة أخرى للشهيد الحاج قاسم سليماني بالقرب من الكعبة المشرفة، ولايزال دردمند في السجن رغم مرور 30 يوما من اعتقاله.

وتم نقل الحاج الايراني المعتقل دردمند الى سجن كان فيه عدد آخر من السجناء الايرانيين لكن قوات الامن السعودية استدعته ونقلته الى سجن آخر بعد يومين من اعتقاله.

وتم تشكيل ملف قضائي له بتهمة "التصوير"، ويعتبر التقاط الصور قرب الكعبة المشرفة ممنوعا حسب القوانين السعودية لكن الكثير من حجاج باقي الدول يقومون بالتقاط الصور هناك وفي بعض الاحيان تقوم عناصر قوات الامن السعودية بالتقاط الصور لهؤلاء الحجاج بأنفسهم ولم يمانعوا في ذلك لكن نظرا للحساسية تجاه الحجاج المسلمين الشيعة وخاصة الايرانيين تم اعتقال بعض منهم بسبب التقاط الصور.

لكن الحاج دردمند، وهو من النشطاء الاعلاميين، الذي كان يطوف ايضا نيابة عن الشهداء ويعكس ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي اعتقل بسبب التقاط صورة للحاج قاسم سليماني قرب الكعبة المشرفة والان فهو سجين سياسي في السعودية.