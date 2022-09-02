السید رئيسي: الحكومة تولي اهتماما خاصا بمحافظة خوزستان

العالم - خاص بالعالم

وعلى هامش افتتاح مشروع الغدير لمياه الشرب أعرب السيد رئيسي عن شكره وتقديره لألفي شخص شاركوا في انجاز مشروع ايصال مياه الشرب الى 26 مدينة و1600 قرية خلال عشرة أشهر.

وأكد الرئيس الإيراني أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للتنمية في محافظة خوزستان على مستوى التشغيل وخلق فرص العمل وتوفير السكن للشباب وتكميل بقية المشاريع في مجال الكهرباء وتوسيع شبكه تصريف المياه.

وقال الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي في حديث خاص لمراسل قناة العالم الإخبارية: "كلنا مدينون لمحافظة خوزستان، فقد وقفوا بشجاعة أمام الأعداء وقدموا العديد من الشهداء وكانوا في الخط الأمامي في الدفاع عن ايران خلال الحرب المفروضة، واليوم ينبغي إيلاء اهتماما خاصا لمحافظة خوزستان ويجب أن يحدث ذلك عمليا".

وأضاف: "وحسب المشروع الذي تم افتتاحه اليوم فإن ذلك يدل على أن الحكومة تبذل الجهود اللازمة حسب الامكانيات المتاحة للوفاء بواجباتها تجاه أهالي هذه المنطقة للنهوض بواقع التنمية فيها،لدينا مشاريع تنموية عديدة في المحافظة مثل مشاريع الصرف الصحي، والتشغيل وتوفير السكن للشباب وسنتابع هذه المشاريع بجدية كاملة".

وتابع: "لقد طلبت من مسؤولي المحافظة متابعة الموضوعات الخاصة بخوزستان بشكل خاص وأن تحظى باهتمامهم بشكل جدي لذا نحن مصممون على تنفيذ مشاريع اقتصادية وتنموية وتقنية كبيرة".

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