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الجهاد الاسلامي تبارك عملية الطعن بالخليل

الجهاد الاسلامي تبارك عملية الطعن بالخليل
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء الجمعة العملية البطولية التي نفذها الشهيد البطل فادي غطاس، من مخيم الدهيشة قرب مستوطنة "كريات4" بالخليل بالضفة الغربية.

العالم-فلسطين

و جاء في بيان حركة الجهاد الإسلامي ما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم

نبارك عملية الطعن في الخليل
تبارك حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عملية الطعن البطولية قرب مستوطنة “كريات أربع” بالخليل، التي نفذها الشهيد البطل فادي محمد غطاس من مخيم الدهيشة في بيت لحم، وأدت لإصابات في صفوف الجنود الصهاينة.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي، إذ ننعى الشهيد البطل الذي قام بواجبه المقاوم، نؤكد أن العملية التي نفذها هي رد طبيعي ومشروع في ظل تصاعد عمليات القتل والاعتقال بحق شعبنا في القدس والضفة المحتلة.

هذه العملية تمثل امتدادا مباركاً لجذوة المقاومة المشتعلة وحالة الاشتباك الممتدة في مدن وقرى الضفة المحتلة في وجه الاحتلال وقطعان المستوطنين.

إن هذه العملية تؤكد على حيوية مقاومة شعبنا واستمرارها ضد هذا الاحتلال، وتثبت أن المقاومة المسلحة هي الخيار الكفيل بردع الاحتلال ولجمه عن ممارساته الإرهابية.

نتوجه بالتحية لأهلنا ومقاومينا في مدن وبلدات الضفة ، ونبارك صمودهم رغم كل محاولات التهجير والإقصاء والتي كان آخرها في قرية النبي صموئيل بالقدس.

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