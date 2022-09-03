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الإتفاق النووي والردود المتبادلة

السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

كيف يقرأ وصف الخارجية الأمريكية للرد الإيراني على أجوبتها حول النووي غير البنّاء؟

العالم - مع الحدث

هل الرد البناء يكون بقبول الشروط التي حددتها واشنطن بحسب مستشار الوفد الإيراني؟

ما أهمية تركيز طهران على الضمانات واغلاق ملف تحقيق الوكالة الدولية في نشاط نووي مزعوم؟

ماذا عن احتمال تواصل تبادل الردود بين طهران وواشنطن قبل الوصول للتوقيع؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الاكاديمي والكاتب السياسي د. وسام اسماعيل، والباحث السياسي سعيد شاوردي، ومدیر التحالف الشرق أوسطی للديموقراطية توم حرب.

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