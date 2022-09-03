السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٦:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد توقفها جراء اعتداءات الاحتلال التركي

إعادة محطة تحويل كهرباء تل تمر بريف الحسكة إلى الخدمة

إعادة محطة تحويل كهرباء تل تمر بريف الحسكة إلى الخدمة
السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

انتهت عمليات إصلاح خط توتر 66 ك.ف المغذي لمحطة تل تمر بريف الحسكة الغربي حيث عادت إلى الخدمة بعد خروجها الخيمس جراء العدوان التركي على قرى المنطقة.

العالم-سوريا

وأكد مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة إعادة محطة تحويل كهرباء تل تمر إلى الخدمة بعد إصلاح العطل على خط توتر 66 ك.ف والناتج عن قطع فاز قريب من محطة التحويل جراء العدوان التركي على قرية أم الكيف شمال تل تمر بريف الحسكة الغربي.

وتغذي محطة تحويل كهرباء تل تمر القرى والتجمعات السكانية التابعة لتل تمر وصولاً إلى منطقة أبو راسين وقراها.

وتكررت حالات اعتداء الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية على المحطة وخطوط التوتر الكهربائي في المنطقة ما أدى إلى خروج المحطة عن الخدمة وتعطيش مئات الآلاف من الأهالي في المحافظة.

روابط ذات صلة

خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر عن الخدمة

الجيش التركي يقصف قرية تل اللبن بالريف الغربي لناحية تل تمر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موسكو: واشنطن لم تصدر حتى الآن تأشيرة لسيرغي لافروف

وزير ايراني: ظروف مبيعات النفط تغيرت وأبرمنا عقودا بـ 80 مليار دولار

'نفق الحرية' أشرق رجالا وبنادق

اكتشاف فيروس جديد في الصين يصيب الفئران.. هل ينتقل للبشر؟

بعد توقفها جراء اعتداءات الاحتلال التركي إعادة محطة تحويل كهرباء تل تمر بريف الحسكة إلى الخدمة

روسيا تبدأ معركة كسر العظم ... إغلاق نورد ستريم-1!