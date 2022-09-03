السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٨:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

واشنطن: نواصل فرض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على السلع الصينية

واشنطن: نواصل فرض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على السلع الصينية
السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت ​الحكومة الأميركية​ أنها "ستواصل فرض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأسبق ​دونالد ترامب​ على السلع ​الصينية".

العالم- الأميرکيتان

وفي السياق، لفت مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، إلى أنه "تلقى طلبات عديدة" لحصر أكثر من 350 شركة تطلب إستمرار الرسوم الجمركية". وطلبت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي الإبقاء على تلك الإجراءات، حيث كانت هناك إمكانية لإزالتها بعد مرور 4 سنوات على فرضها، لكن الحكومة الأميركية أكدت أن تلك الإجراءات في طور المراجعة.

وشددت وكالة التجارة، على أن إدارة بايدن يمكن أن تجري تغييرات وأن القرار النهائي سوف يراعي "آثار مثل هذه الإجراءات على إقتصاد الولايات المتحدة​، بما في ذلك المستهلكون". وفرض ترامب رسومًا جمركية على حوالي 350 مليار دولار من الواردات السنوية من الصين ردًا على ما قال إنها "سرقة بكين للملكية الفكرية الأميركية والنقل القسري للتكنولوجيا".

روابط ذات صلة

الصين تتوعد الولايات المتحدة بـ"إجراءات" على خلفية صفقة الأسلحة الجديدة لتايوان

تايوان.. هل يستفز الأميركيون نيران التنين الصيني؟

الصين تطالب بوضع حد لانتهاكات سيادة سوريا ووحدة أراضيها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. أسباب تمسك ايران بشروطها في المفاوضات النووية

قائد الثورة يستقبل المشاركين في اجتماع المجمع العالمي لأهل البيت (ع)

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 03-09-2022

طيار ايراني: نحن محتجزون في الارجنتين منذ 90 يوما دون معرفة السبب

لبنان..احتياطيات البنك المركزي من العملات الصعبة تراجعت إلى ما دون 10 مليارات دولار

واشنطن: نواصل فرض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على السلع الصينية