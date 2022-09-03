واشنطن: نواصل فرض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على السلع الصينية

العالم- الأميرکيتان

وفي السياق، لفت مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، إلى أنه "تلقى طلبات عديدة" لحصر أكثر من 350 شركة تطلب إستمرار الرسوم الجمركية". وطلبت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي الإبقاء على تلك الإجراءات، حيث كانت هناك إمكانية لإزالتها بعد مرور 4 سنوات على فرضها، لكن الحكومة الأميركية أكدت أن تلك الإجراءات في طور المراجعة.

وشددت وكالة التجارة، على أن إدارة بايدن يمكن أن تجري تغييرات وأن القرار النهائي سوف يراعي "آثار مثل هذه الإجراءات على إقتصاد الولايات المتحدة​، بما في ذلك المستهلكون". وفرض ترامب رسومًا جمركية على حوالي 350 مليار دولار من الواردات السنوية من الصين ردًا على ما قال إنها "سرقة بكين للملكية الفكرية الأميركية والنقل القسري للتكنولوجيا".