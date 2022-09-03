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صفقة اسلحة اميركية - تايوانية والصين تتوعد بالرد

السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

في خطوة جديدة زادت التوتر بين الصين وتايوان أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة أسلحة جديدة بقيمة مليار و100 مليون دولار لتايوان.

العالم - آسيا والباسفيك

ووافقت الإدارة الأميركية على هذه الصفقة مع تايبيه والتي تشمل 60 صاروخا من طراز هاربون قادرا على إغراق سفن حربية بـ 355 مليون دولار و 100 صاروخ قصير المدى من طراز سايد ويندر بقيمة 85 مليوناً و 600 الف دولار قادرا على اعتراض صواريخ أو طائرات بدون طيار، فضلا عن ابرام عقد صيانة لنظام الرادارت في تايوان بقيمة 665 مليون دولار، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية.

اما الصين فقد توعدت على لسان المتحدث باسم سفارتها في واشنطن باتخاذ إجراءات مضادة' إذا لم تتخلَّ الولايات المتحدة عن صفقة الأسلحة الجديدة لتايوان.

وقال المتحدث بإسم السفارة الصينية ليو بينغيو في بيان إن بكين تدعو الولايات المتحدة إلى 'الإلغاء الفوري' لمبيعات الأسلحة إلى تايوان 'خشية أن تؤثر بشكل أكبر على العلاقات مع الولايات المتحدة وكذلك على السلام والاستقرار في مضيق تايوان'.

في المقابل أكدت الخارجية الأميركية أن هذه المبيعات 'تخدم المصالح الاقتصادية والأمن القومي الأمريكي من خلال دعم جهود تايوان لتحديث قواتها المسلحة'.

ولإتمام هذه الصفقة يجب أن تحصل على موافقة الكونغرس، وهو أمر شبه مؤكد، لأن الدعم العسكري لتايوان يتمتع بتأييد واسع في صفوف المسؤولين المنتخبين من كلا الحزبين.

ويأتي توقيت اعلان صفقة الاسلحة مع تايوان والتهديد الصيني بالرد، بعد يومين على اسقاط تايوان طائرة مسيرة صينية حلقت فوق منطقة محظورة في جزيرة الأسد الصغيرة الواقعة بين الصين القارية وجزر كينمن التايوانية وفق ما أفاد الجيش التايواني.

وكانت تايوان قد أكدت أنها ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها وستشن هجوما مضادا إذا دخلت القوات الصينية أراضيها، وذلك مع زيادة بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة حيث أجرت بكين، التي تقول إن تايوان جزء من أراضيها، تدريبات عسكرية حول الجزيرة الشهر الماضي ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبه في مطلع أغسطس/آب.

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شاهد بالفيديو.. صفقة اسلحة اميركية - تايوانية والصين تتوعد بالرد