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تعاون ايران وروسيا في مجال التقنيات الحديثة

تعاون ايران وروسيا في مجال التقنيات الحديثة
السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

اعلن مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني، محمد جعفر صديق دامغاني زادة، عن إقامة تعاون استراتيجي مشترك مع الشركات الروسية بهدف الحصول على التقنيات الحديثة.

العالم - ايران

وخلال زيارة يوري كيريانوف نائب الملحق التجاري بالسفارة الروسية وممثل شركة روستك بطهران ، لواحة تقنية المعلومات والاتصالات (وافا) بمحافظة البرز غرب طهران، شرح محمد جعفر صديق دامغني زادة، انشطة الواحة، وقال: اضافة الى ذلك هناك ايضا إمكانية للتعاون في مجال صناعات الفضاء الجوي المدني (civil air space industries).

وأشار مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس واحة تقنية المعلومات والاتصالات (وافا) إلى تطوير التعاون بين الشركات الخاصة في واحة وافا وشركة روستك وإنشاء مركز ابتكار مشترك مع هذه الشركة في واحة وافا التقنية ، مضيفا: أن واحة وافا ستلعب دورًا تيسيريًا في تطوير التعاون بين الشركات الخاصة في البلدين.

وفيما يتعلق بإنشاء مركز ابتكار مشترك مع شركة روستك الروسية، قال دامغاني زادة: ان واحة وافا ستتعهد بتوفير جزء كبير من البنية التحتية المطلوبة.

من جانبه اعرب يوري كريانوف، نائب الملحق التجاري بالسفارة الروسية وممثل شركة روستك في طهران، عن شكره لعقد هذا الاجتماع، وقال: تمتلك شركة روستك ممثليات في 48 دولة في العالم ، يقع إحداها في طهران.

واضاف: تأسست شركة روستك Rostec الحكومية بهدف تطوير وإنتاج وتصدير المنتجات الصناعية ذات التكنولوجيا المتقدمة ولديها شركات قابضة مختلفة ، واحدة منها تعمل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

وبعد هذه الزيارة التفقدية، تقرر أن تقوم شركة روستك Rostec الحكومية الروسية بمراجعة العروض المقدمة من قبل واحة تقنية المعلومات والاتصالات (وافا) وإعلان النتيجة.

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