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الشيخ الخطيب: الغارات على سورية تتماهى مع الحصار والعقوبات

الشيخ الخطيب: الغارات على سورية تتماهى مع الحصار والعقوبات
السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان  الشيخ علي الخطيب بشدة الغارات الصهيونية على سورية التي تتماهى مع الحصار والعقوبات وسياسة تجويع الشعب السوري في محاولة فاشلة لاخضاع سورية المنتصرة على المشروع الصهيوتكفيري لضرب وحدتها وتقسيمها واضعاف منعتها. 

العالم_لبنان

وقال: هذه الاعتداءات تؤكد أن سوريا لا تزال في دائرة الاستهداف الارهابي بشقيه الصهيوني والتكفيري اللذين يشكلان وجهين لمشروع استعماري واحد يهدف الى تخريب سورية وتهديد المنطقة واستقرارها.

ورأى أن سورية بقيادتها وجيشها وشعبها عصية على العدوان والحصار، ولن ترفع اعتداءات العدو المتكررة معنويات جيشه المهزوم بعد اخفاقات قادته ولجوئهم للعدوان للخروج من ازماتهم الداخلية.

كما أدان بشدة الهجوم الارهابي في مسجد هرات في أفغانستان الذي نفذته عصابات تكفيرية امتهنت انتهاك حرمة المساجد وازهاق أرواح المدنيين الأبرياء خدمة لأهداف استعمارية في ضرب وحدة الامة واستقرار شعوبها وبث الفتن وسفك الدماء"، مناشدًا الشعب الافغاني "التمسك بوحدته الوطنية وعدم الانجرار خلف الفتن الطائفية التي تريد اغراق أفغانستان قي اتونها.

وقدم الخطيب تعازيه الحارة الى الشعب الافعاني وذوي الشهداء، سائلًا المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

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الشيخ الخطيب: الغارات على سورية تتماهى مع الحصار والعقوبات

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