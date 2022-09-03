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قائد الثورة: ايران احبطت الكثير من مخططات الاستكبار

قائد الثورة: ايران احبطت الكثير من مخططات الاستكبار
السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي لدى استقباله المشاركين في الاجتماع السابع للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام، اليوم السبت، ان الجمهورية الاسلامية استلهمت من معين أهل البيت عليهم السلام فدحرت وحش الاستكبار وتقدمت، وباعتراف الاستكبار فان ايران احبطت الكثير من مخططاتهم .

العالم - ايران

يتبع ....

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