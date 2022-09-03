شرّ البلية ما يضحك.. اختيار شعب البحرين الاسعد عربياً!

خاص بالعالم

كما يقيس مدى رضاهم على مستوى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية ومستوى الحرية التي يتمتعون بها طبقاً لاحصاءات ودراسات متعددة.

وبحسب مؤشر السعادة العالمي فان مملكة البحرين هذه الجزيرة الصغيرة لعام 2022، تصدرت المرتبة الاولى، فاعتبرت مملكة البحرين الاسعد عربياً وبعدها الامارات ومن ثم السعودية والكويت.

بالطبع هذا التصنيف استفز وفاجئ واغضب شعب البحرين، وربما اعتقد مؤشر السعادة هذا، ان الشعب البحريني من اسعد الشعوب العربية لانهم هذا العام حصدوا وفورات في الميزانية العامة وصل الى مبلغ 33 مليون دينار بسبب ارتفاع اسعار النفط.

او ربما اعتُبر ان نائب البرلمان البحريني الذي يحصل شهرياً على مبلغ 12 الف دولار و600 دولار، ما يقارب 5 آلاف دينار شهرياً، ربما على هذا الاساس اتى تصنيف مؤشر السعادة العالم واعتبر شعب البحريني من الاسعد عربياً، ولكن لا.. الموضوع ليس على هذه الشاكلة، وان كل القصة مبلغ 25 ديناراً التي تقارب 66 دولار امريكي، يحصل عليها اي مواطن بحريني نتيجة قرار تسليم كل طالب بالمدارس الحكومية لتوفير الحقيبة المدرسية.

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