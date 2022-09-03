السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٢:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شرّ البلية ما يضحك.. اختيار شعب البحرين الاسعد عربياً!

السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

برنامج"نقطة تواصل" یتناول أهم الموضوعات التي يتفاعل معها النشطاء البحارنة على مدار اسبوع كامل في منصات التواصل الاجتماعي، ويتطرق الى مؤشر السعادة العالمي الذي يقيس مستوى السعادة لدى الافراد في المجتمعات والدول التي يعيش فيها.

خاص بالعالم

كما يقيس مدى رضاهم على مستوى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية ومستوى الحرية التي يتمتعون بها طبقاً لاحصاءات ودراسات متعددة.

وبحسب مؤشر السعادة العالمي فان مملكة البحرين هذه الجزيرة الصغيرة لعام 2022، تصدرت المرتبة الاولى، فاعتبرت مملكة البحرين الاسعد عربياً وبعدها الامارات ومن ثم السعودية والكويت.

بالطبع هذا التصنيف استفز وفاجئ واغضب شعب البحرين، وربما اعتقد مؤشر السعادة هذا، ان الشعب البحريني من اسعد الشعوب العربية لانهم هذا العام حصدوا وفورات في الميزانية العامة وصل الى مبلغ 33 مليون دينار بسبب ارتفاع اسعار النفط.

او ربما اعتُبر ان نائب البرلمان البحريني الذي يحصل شهرياً على مبلغ 12 الف دولار و600 دولار، ما يقارب 5 آلاف دينار شهرياً، ربما على هذا الاساس اتى تصنيف مؤشر السعادة العالم واعتبر شعب البحريني من الاسعد عربياً، ولكن لا.. الموضوع ليس على هذه الشاكلة، وان كل القصة مبلغ 25 ديناراً التي تقارب 66 دولار امريكي، يحصل عليها اي مواطن بحريني نتيجة قرار تسليم كل طالب بالمدارس الحكومية لتوفير الحقيبة المدرسية.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

مقاطعة المعارضة حوار النظام الشكلي -2013

البحرين.. أهالي المعتقلين المخفيين قسرا يزورون مركزا أُمميا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس الايراني يؤكد ضرورة توفير رحلة سهلة وامنة ورخيصة لزوار الاربعين

انطلاق مناورة الاقتدار البحري للحرس الثوري جنوبي البلاد

سورية تحصد 14 ميدالية فضية وبرونزية في مسابقة فيزياء الفلك العالمية

ليبيا.. صراع النفوذ بين الميليشيات المسلحة يعود الى طرابلس

إيران من بين الدول الخمس التي تنتج الأطراف الاصطناعية الاكترونية

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. وقف صادرات الغاز الروسي لاوروبا والتداعيات