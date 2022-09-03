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آية الله قاسم يحذر من مشروع تهويد النظام البحريني لأرض المنامة

آية الله قاسم يحذر من مشروع تهويد النظام البحريني لأرض المنامة
السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

حذر عالم الدين االبحريني البارز اية الله عيسى أحمد قاسم، اليوم السبت، من مشروع تهويد النظام البحريني لأرض المنامة عاصمة البحرين.

العالم- البحرين

وفي بيان خاطب الشيخ عيسى قاسم أهل البحرين قائلا: "يا أهل البحرين الأعزاء، لا تُشْتَروا بأموال اليهود لتسلموا لهم ولو أرضا صغيرة أو بيتا صغيرا من أراضي البحرين وبيوتها؛ فإنكم تسلمون لهم بهذا دينكم وتاريخكم ووطنكم وحاضركم ومستقبلكم".

وأضاف البيان: "البحرين اليوم بلد إسلامي، وغدا حسب خطة التهويد بلد يهود ومسلمين، وبعد غد بلد يهود ومقيمين مسلمين تحت التصرف. ومن بعد ذلك يطرد المسلمون، والبداية شراء أرضك وأرض أخيك من المسلمين".

وأشار البيان إلى أنه من يبيع اليهود أرضا أو بيتا فهو لا يبيع ترابا وحجرا إنما يبيع وطنا وشعبا وأمة وتاريخا ومقدسات عزيزة؛ بل يبيع الإسلام الذي لا يساويه شيء.

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