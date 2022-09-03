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بالفيديو.. حملة مرافقة الخدام وزوار الاربعين في طهران

السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

على اعتاب زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) شهدت العاصمة الايرانية طهران تجمعا اربعينيا كبير يعرف باسم حملة مرافقة الخدام وزوار الاربعين.

العالم - ايران

في بداية المراسم تم تشييع جثامين الشهداء المجهولي الهوية الذين سقطوا في الحرب المفروضة على ايران على اكتاف خدام وزوار ومحبي الحسين.

وحضر المراسم عدد كبير من المواطنين برفقة خدام الامام الحسين (ع) فضلا عن اصحاب المواكب ومداحي اهل البيت (ع) وضباط الشرطة وسائقي الحافلات ورجال الاطفاء وخدمات الطوارئ وقيادة الشرطة والهلال الاحمر.

هذا وان حب الامام الحسين (ع) يتدفق الى الابد في قلوب المؤمنين وان محبة الحسين هي التي ابقت عشاق طريق الولاية على قيد الحياة وشجعتهم على التعرف اكثر على طبيعة ثورة الحسين (ع).

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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بالفيديو.. حملة مرافقة الخدام وزوار الاربعين في طهران