لاعب كويتي يرفض مواجهة لاعب إسرائيلي في بطولة دولية للكاراتيه

العالم- الكويت

وتقام البطولة الدولية للكاراتيه في أذربيجان في الفترة ما بين 28 آب/أغسطس الماضي و5 أيلول/سبتمبر الجاري.

ويتكرر رفض اللاعبين الرياضيين الكويتيين، في مسابقات رياضية مختلفة، مواجهة لاعبين إسرائيليين، انسجامًا مع الموقف الكويتي الرسمي من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وسبق أن أعلنت اللجنة البارالمبية الكويتية، في أيار/مايو الماضي انسحاب اللاعبة الكويتية خلود المطيري، من بطولة دولية لسلاح المبارزة على الكراسي المتحركة، المقامة في تايلند، رفضًا لمواجهة لاعبة إسرائيلية.

وقالت اللجنة الكويتية في تغريدة عبر منصة "تويتر"، في حينها، إن "انسحاب اللاعبة خلود المطيري من البطولة، جاء لرفضها مواجهة لاعبة الكيان الصهيوني".

وفي الشهر ذاته، رفض لاعب المنتخب ‫الكويتي للشطرنج، بدر الهاجري، مواجهة لاعب إسرائيلي، بمنافسات بطولة "صنواي" الدولية للشطرنج، في إسبانيا.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الكويتي يعتبر "(إسرائيل) دولة معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين فيها، أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها".