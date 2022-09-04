هل يتم استخدام الغاز كسلاح في معركة كسر العظم بين روسيا والغرب؟

خاص بالعالم

وقال عيد في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": صحيح انه كان هناك فعلاً تعطيلاً في خط نورد ستريم واحد، بعد العثور على تسرب جديد وتم معالجته مع شركة زيمنس الالمانية، وكان من المفروض ان يتم الضخ يوم السبت ولكن تم تأخيره.

واوضح عيد، ان التأخير الروسي جاء بعد قيام مجموعة الدول السبع الاوروبية بوضعها هي سقفاً لاسعار النفط والطاقة الروسية رغم تحذير الرئيس بوتين ووزير النفط الروسي من ذلك اللذين قالا ان هذا قد يجعل سوق الطاقة في فوضى كبيرة.

واكد عيد، ان الاوروبيين والامريكيين اعتبروا قرار غازبروم بوقف ضخ الغاز في خط نورد ستريم واحد حتى يتم تصليحه، بانه يتم استخدام الطاقة كسلاح رادع لاوروبا.

وتسائل عيد، أليست العقوبات الاوروبية الامريكية ضد روسيا هي ايضاً سلاح رادع لروسيا، لماذا مسموح لهم بان يعاقبوا روسيا بعقوبات غير مسبوقة في تاريخ كل العقوبات ويلزموها بالدخول في المعركة، ورأى ان من حق روسيا ان تدافع عن حقها بعدما ثبت ان امريكا هي المحرضة الاول لقرار الدول السبع الاوروبي بوضع سقف لاسعار النفط كي توقف روسيا ضخ 3 ملايين برميل من النفط لتستفيد امريكا من ذلك.