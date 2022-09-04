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على خلفية الحرب في أوكرانيا..

مناورات عسكرية مشتركة للقوات البريطانية مع نظيرتيها السويدية والفنلندية

مناورات عسكرية مشتركة للقوات البريطانية مع نظيرتيها السويدية والفنلندية
الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

شاركت القوات البريطانية في تدريبات "فيجيلانت نايف"، وهي تدريبات مع القوات المسلحة السويدية والفنلندية.

العالم - اوروبا

وقالت وزارة الدفاع البريطانية أن التدريبات وفرت تعزيزا "للقابلية العملياتية البينية"، حيث تسعى كل من السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وجرت مناورات مركز القيادة في روفانيمي وروفاجارفي شمالي فنلندا خلال الفترة بين 29 آب/أغسطس و 2 أيلول/سبتمبر.

وتم إعداد التدريبات على خلفية الحرب في أوكرانيا، والتي شحذت العقول في جميع أنحاء أوروبا حول الأمن في القارة في مواجهة اي تهديد.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس:"في الوقت الذي توجد فيه حرب في أوروبا، من المهم تعزيز شراكتنا الدولية أكثر من أي وقت مضى".

وتابع "نرحب بطلب فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو وسنواصل التدريبات معا حتى نكون مستعدين لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة".

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