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يعقدها مجلس الامن الدولي..

الخميس القادم.. جلسة مشاورات حول اليمن

الخميس القادم.. جلسة مشاورات حول اليمن
الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات حول اليمن، نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة آخر مستجدات الوضع في البلاد التي تشهد عدوانا لتحالف العدوان السعودي منذ حوالي 8 سنوات. 

العالم - اليمن

وحسب البرنامج الشهري لمجلس الأمن الدولي، فإن المجلس الذي ترأسه فرنسا هذا الشهر سيعقد جلسة مشاورات بشأن اليمن، يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر الجاري.

ومن المتوقع أن يتم مناقشة آخر تطورات جهود المبعوث الأممي ومباحثاته مع أطراف الأزمة في ظل استمرار الهُدنة الانسانية، كما من المتوقع أن يخصص جزء من الجلسة للوضع الإنساني المتعلق بجهود الإغاثة وملف الناقلة صافر.

وتم تمديد الهدنة الاممية في اليمن للمرة الثالثة ، ولم يحصل تحالف العدوان بقيادة امريكية سعودية على مراده بتجديد الهدنة لمدة 6 أشهر على الرغم من الضغوطات والعروض التي مارسها الممثل الاممي الى اليمن هانس غروندبرغ واطراف أخرى ، وفرضت صنعاء كلمتها للمرة الثانية تجديد الهدنة لشهرين فقط وبشروط محسنة بعد وساطات عمانية وحديث عن وساطة المانية.

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