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إيقاف 6 عناصر داعمة للإرهابيين الثلاثة القتلى في تونس

إيقاف 6 عناصر داعمة للإرهابيين الثلاثة القتلى في تونس
الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إيقاف ستة عناصر متعاونة مع الارهابيين الثلاثة الذين تم القضاء عليهم يوم الجمعة في جبل السلوم بولاية القصرين.

العالم - تونس

وبحسب الوزارة قدم الموقوفون الدعم والإسناد للعناصر الارهابية المنتمية لـ"تنظيم جند الخلافة".

وقتل اثنان من الإرهابيين في اشتباكات مع وحدات عسكرية وأمنية في بمنطقة عسكرية مغلقة بينما فجر ثالث حزاما ناسفا عند محاصرته.

وقالت الوزارة إنه جرى التعرف على هوية عنصرين فيما عرضت جثة العنصر الثالث على التحليل الجيني، مضيفة أنها ضبطت خلال العملية سلاحي كلاشنيكوف وحزاما ناسفا، وقنبلة يدوية وثلاثة هواتف خلوية ومبلغ مالي من العملة التونسية ومواد غذائية.

ولم تسفر العملية عن ضحايا أو إصابات في صفوف الوحدات العسكرية، وفق وزارة الدفاع.

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