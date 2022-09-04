اكتشاف إحتياطات نحاس بحجم مليار طن شمال غربي ايران

العالم - ايران

وأوضح " علي رستمي " في تصريح تابعته "فارس" اليوم الاحد، بأن وعبر تنفيذ عمليات حفر بلغت اكثر من 28 الف متر في منجم " سونغون" النحاسي في آذربايجان الشرقية، تم التوصل الى احتياطات جديدة من النحاس لترتفع من 4 مليارات الى اكثر من 5 مليارات طن.

وأكد أن القيمة الاقتصادية للاحتياطات الجديدة المكتشفة تبلغ اكثر من 50 مليار دولار، وأن الجهود تبذل لبدء الشركة الوطنية للنحاس المشاريع التطويرية في هذه المنطقة على وجه السرعة.

رستمي نوه الى أن بالاكتشاف الجديد صعدت نسبة الاحتياطات بمنجم " سونغون" اكثر من 25 بالمئة، معتبرا أن تعزيز الموارد بمليار طن يعد نادرا وضخما بالرغم من أن التقديرات تشير الى أن الاحتياطات المكتشفة اكثر من مليار طن.