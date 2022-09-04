الويل لاوروبا من فصل الشتاء! هذه بداية روسية، ماذا بعد؟

العالم- ما رأيكم

ويرى مراقبون ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم استراتيجية الوقت ليصل الى موسم الشتاء كي يستعمل ضغوط الطاقة ضد الاتحاد الاوروبي.

وقال هؤلاء: صحيح انه كان هناك فعلاً تعطيلاً في خط نورد ستريم واحد، بعد العثور على تسرب جديد وتم معالجته مع شركة زيمنس الالمانية، وكان من المفروض ان يتم الضخ يوم السبت ولكن تم تأخيره، وذلك بعد قيام مجموعة الدول السبع الاوروبية بوضعها هي سقفاً لاسعار النفط والطاقة الروسية رغم تحذير الرئيس بوتين ووزير النفط الروسي من ذلك اللذين قالا ان هذا قد يجعل سوق الطاقة في فوضى كبيرة.

واكد المراقبون، ان الاوروبيين والامريكيين اعتبروا قرار غازبروم بوقف ضخ الغاز في خط نورث ستريم واحد حتى يتم تصليحه، بانه يتم استخدام الطاقة كسلاح رادع لاوروبا.

وتساءلوا، أليست العقوبات الاوروبية الامريكية ضد روسيا هي ايضاً سلاح رادع لروسيا، لماذا مسموح لهم بان يعاقبوا روسيا بعقوبات غير مسبوقة في تاريخ كل العقوبات ويلزموها بالدخول في المعركة، ورأووا ان من حق روسيا ان تدافع عن حقها بعدما ثبت ان امريكا هي المحرضة الاول لقرار الدول السبع الاوروبي لتستفيد من ذلك.

في المقابل، اكد خبراء في الشؤون الروسية، ان كل ما تقوم به روسيا الآن هو رد فعل على اعمال التي تقوم بها الدول الاوروبية.

وقالوا: ان روسيا لم تفتح الحرب على الدول الاوروبية ولم تقم بفرض عقوبات وانما الدول الاوروبية هي التي فرضت العقوبات ضد روسيا، وهذه ليست حرباً عسكرية او اقتصادية، بل تطال كل المجالات الثقافية والرياضية والعلمية.

واوضح ايوب، ان الدول الاوروبية تتصرف بغرابة، فهي تريد استيراد الغاز الروسي ولا تريد دفع ثمنه، وتريد من روسيا ان تقف مكتوفة الايدي بينما يزودون النظام الاوكراني بأحدث الاسلحة ويفتك بالمواطنين الروس والجنود الروس.

واكد نشطاء في حزب العمال البريطاني، ان هناك مشكلة باتت تعم اوروبا وهي الضغط من جانب شعوبها نتيجة التضخم الفظيع في اسعار الطاقة، بعد قطع الغاز والبترول الروسي.

واوضح هؤلاء، ان المخزون الاستراتيجي الاوروبي الان اقل من المستوى المفروض عليه، فبريطانيا على سبيل المثال يكفي الاحتياط الاستيراتيجي لديها لمدة 90 يوماً فقط، وهي في حاجة شديدة الى الطاقة مع ارتفاع اسعارها المفترضة، وبحسب دراسة جديدة قام بها معهد الدراسات الاستراتيجية البريطانية اظهر بان اسعار الطاقة قد تصل الى 600 بالمائة، ما يشكل خطورة على اقتصاديات العالم جميعاً، فبريطانيا مثلا يسودها الكساد والمانيا على وشك الكساد وان فرنسا رغم استقلالها في موضوع الطاقة الذرية الا انها تعاني ضعفاً من ضخ الطاقة.

واوضحوا ان الرئيس الفرنسي ايمانوئيل ماكرون لم يتوصل الى نتيجة حينما زار الجزائر في موضوع الطاقة، كما ان اوروبا قد صرفت النظر عن الغاز القطري لعدم وجود البنية التحتية لنقله، اضافة الى عدم وجود موانيء تستقبل هذا الغاز وايضاً جودته ليست جيدة.

ما رأيكم...

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