أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاحد 04سبتمبر 2022

العالم - الصحافة الايرانية

جوان ..

القائد.. أجبرنا وحش الإستكبار على التقهقر والتراجع وبإمكان العالم الإسلامي القيام بذلك ايضا .

ايران ..

روسيا والصين ترحبان بالرد الإيراني النهائي على المقترح الأوروبي و الرد الأمريكي عليه.

جمهوري اسلامي ..

صهر ترامب جاريد كوشنر يزيح الستار عن إستثمارات سعودية ضخمة في شركات صهيونية.

سياست روز ..

منظمة العفو الدولية تحذر من تفاقم خطير لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين .

قدس ..

الزعيم الروحي للثورة البحرينية يحرم القيام بأية عمليات بيع وشراء وتعامل مع الصهاينة .

اطلاعات ..

حركة أنصار الله اليمنية تحذر السعودية من مواصلة إحتجاز سفن الوقود وإنتهاك الهدنة .

ابتكار ..

تركيا تشن غارات جوية جديدة على مناطق في شمال العراق وأنباء عن وقوع ضحايا.

مردم سالاري ..

مدمرة تركية ترسو في ميناء حيفا بفلسطين المحتلة في إطار التطبيع التركي "الإسرائيلي".

وطن امروز ..

محافل غربية تتحدث عن دخول روسيا والصين مسار تشكيل تكتل مناهض للولايات المتحدة .

ابرار..

صحف أمريكية تكشف عن عقد إدارة بايدن والكونغرس إجتماعا مغلقا حول الإتفاق النووي.

كيهان ..

مراقبون دوليون يحذرون من تزايد إحتمال وقوع مواجهة مباشرة بين الصين وأمريكا حول تايوان .

خراسان ..

أمريكا تصب الزيت على نيران الغضب الصيني بإبرام صفقة تسلح ضخمة مع تايوان.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية اليوم الأحد

الصحافة

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في الشأن اليمني في مقالها ( إستعراض عسكري وتغييرات ذات مغزى بالمعادلات )..

الاستعراض العسكري الكبير الذي قامت به القوات اليمنية المشتركة بمدينة الحديدة مؤخرا حمل معه دلالات واسعة على قرب حدوث تغييرات في المعادلات الميدانية باليمن وعلى صعيد المنطقة .

( القوات اليمنية المشتركة كشفت في هذا الإستعراض عن دخول صواريخ مضادة للسفن للخدمة في نقلة نوعية إستراتيجية جديدة )

تأتي بعد دخول الصواريخ البالستية اليمنية وبعدها المسيرات الى الميدان مقابل عدوان التحالف السعودي ونقلهما لنيران الحرب الى عمق اراضي بلدان التحالف .ان الصواريخ ( بر – بحر) فالق واحد وصواريخ المندب واحد واثنين البحرية وكلها يمنية الصنع والتي شاركت في الاستعراض الاخير ستقلب الطاولة على كل مخططات التحالف بالبحر الاحمر وبكل مشاريع الامارات والكيان الصهيوني باقامة قواعد عسكرية بجزر يمنية بالبحر الاحمر . ان هناك مخاوف متزايدة في الكيان الصهيوني نفسة من القدرات الاستراتيدية المتزايدة للقوات اليمنية المشتركة والقادرة على استهداف مناطق بفلسطين المحتلة وسفن الكيان بالبحر الاحمر ايضا .

جوان ..

في مقالها ( تأجيل إنتخاب رئيس للوزراء بالعراق) لما بعد الاربعين , كتبت صحيفة جوان ..

يبدو ان قادة احزاب الاطار التنسيقي قد توصلوا لاتفاق بقاء ترشیح محمد شیاع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء وبشأن تأجيل عقد الجلسة البرلمانية الخاصة بانتخاب رئيس للوزراء لتشكيل حكومة جديدة في العراق الى ما بعد مراسم اربعين الامام الحسين عليه السلام.

( إن هذا التفاهم يعني أن البرلمان العراقي سيستأنف مهامه قريبا وأن الأمور ستأخذ مسارها الطبيعي بشأن تشكيل حكومة جديدة)

وبالطبع يصعب التكهن بما ستحمله الايام المقبلة من تطورات ومستجدات في الساحة العراقية بعد احداث العنف بالمنطقة الخضراء وفي البصرة ,ولكن هناك مؤشرات تدعو للتفاؤل بتوصل جميع الاطراف المعنية لقناعة بضرورة وضع المصالح الوطنية على رأس سلم الاولويات .

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في تقرير تحليلي لها يحمل عنوان ( بن سلمان والتعامل الإقتصادي مع الصهاينة )..

كشف جاريد كوشنر صهر ترامب عن توظيف النظام السعودي رساميل ضخمة في شركات تابعة للكيان الصهيوني .

( إن النظام السعودي الذي يدعي زعامة العالم الإسلامي بتبجحاته تحول بزعامة وطموحات بن سلمان الخيالية لداعم للكيان الصهيوني) وعدو للمسلمين , فكوشنر قال ان كبار المسؤولين السعوديين اعطوه عمليا صك على بياض لتوظيف رؤوس اموال سعودية ضخمة في مشاريع بفلسطين المحتلة من دون وضع اية خطوط حمراء على مجالات الاستثمار الامر الذي يفسح المجال عن توظيفها حتى في مشاريع للاستيطان . كوشنر اوضح ان الاموال السعودية لدى شركته الاستثمارية تدخل في شراكات مع شركات "اسرائيلية " بعلم الرياض .

ان ما قاله كوشنر يعززالانباء التي سبق وان اكدت دخول السعودية للتطبيع عمليا مع الكيان الصهيوني منذ سنوات.

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت عن عزم امريكا بيع المزيد من السلاح لتايوان في مقالها ( أمريكا توسع مبيعات السلاح لحلفائها بذريعة الصين )..

ادارة بايدن قدمت مشروعا للكونغرس ببيع تايوان اسحلة متطورة في صفقة تزيد قيمتها عن المليار دولار لدعم قدراتها مقابل الصين .

( إن عزم أمريكا على إبرام صفقة تسلح ضخمة مع تايوان تهديد للأمن والسلام في العالم لصالح شركات ومصانع السلاح بأمريكا )

ان واشنطن تروج للترويع من الصين لدفع الدول الحليفة والصديقة الامريكا والقريبة جغرافيا من الصين لشراء المزيد من السلاح الامريكي , دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وغيرها هذا الى جانب بيع السلاح المتطور من طائرات وصواريخ ونظم دفاع جوي صاروخي لتايوان .

في الواقع تدفع امريكا في سياسة خرقاء خاطئة بلدان العالم للانزلاق في حروب ونزاعات رهيبة لانعاش مصانع السلاح والاقتصاد الامريكي.

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( أردوغان وزيارة تل أبيب )..

تحدثت محافل غربية ومركز البحوت الامنية بجامعة تل ابيب عن زيارة قريبة مرتقبة للرئيس التركي لفلسطين المحتلة وكل ذلك في الوقت الذي لم تجف فيه دماء شهداء الحرب التي شنها الكيان الصهيوني على غزة بعد .

( إن وتيرة تحسين وإنعاش العلاقات الثنائية بين تركيا والكيان الصهيوني إتخذت مسارا متسارعا منذ العام الماضي )

خاصة بعد الزيارة التي قام بها رئيس الكيان الصهيوني لانقرة واجتماعه مع اردوغان وما تبع ذلك من تباىل للسفراء والحديث عن مشاريع مشتركة خاصة في مجال الغاز .

ان اردوغان يبرر وشأنه شأن الامارات والبحرين توطيد العلاقات مع الكيان الصهيوني بمقولة عجيبة تعتبر الامر لصالح القضية الفلسطينية في تجاهل متعمد لواقع ان التطبيع مع الكيان وتحسين العلاقات معه يخدم تكريس وجوده وبقاءه على حساب القضية الفلسطينية وحقوق ومستقبل الشعب الفلسطيني . ان زيارة اردوغان لتل ابيب ستكون رصاصة الرحمة لكل شعاراته وادعاته الاسلامية ولتلك التي ترتبط بالقضية الفلسطينية .