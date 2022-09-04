الامن الايراني يعتقل 300 رئيس شبكة ناشطة في محاربة الحجاب

العالم - ايران

وأكد المتحدث الذي كان يتحدث لمراسل وكالة انباء فارس أن موضوع تنفيذ قانون العفة والحجاب أدرج في جدول اعمال المؤسسات الحكومية خلال الاشهر الاخيرة، واعتبر ذلك بداية الطريق لتنفيذ القانون في باقي القطاعات.

وتابع هذا المسؤول قائلا: ان وزارة الامن والمؤسسات الامنية الاخرى بذلت جهودا حثيثة لاكتشاف الشبكات التي تعمل على محاربة العفة والحجاب واعتقلت الكثير من عناصر هذه الشبكات.

وشدد السيد " خان محمدي " على أن وزارة الامن اعتقلت في هذا المجال 300 من رؤساء الشبكات الناشطة في محاربة الحجاب الذين حاولوا من خلال نشاطاتهم الايقاع بين المواطنين وايجاد شرخ بين مختلف شرائح المجتمع الايراني.

وتابع المسؤول قائلا: ان العدو قام بنشاطات واسعة النطاق في المجال الثقافي من خلال استيراد السلع والالبسة المقززة غير المتعارف عليها حيث قامت الاجهزة الامنية بإجراءات كثيرة لمواجهة هذه النشاطات.

واعتبر الاعلام الصحيح الذي يتم في وقته من الاجراءات التي تقوم بها المؤسسات الامنية ضد الاعداء في المجال الثقافي، وتؤدي الى توعية المواطنين كي لاينخدعوا بموجة التضليل التي يروج لها العدو.

وكشف عن المخطط الذي كان هؤلاء يرغبون بتنفيذه في يوم 12 تموز الماضي تزامنا مع يوم العفة والحجاب من خلال توزيعهم اشرطة فيديو وبذلوا جهودا كثيرة كي يجروا الكثير من الفتيات والنساء الى الشوارع وهن سافرات، الا ان يقظة الجهات المعنية أدت الى افشال هذه المحاولة.