شركة معرفية ايرانية تصنع منتوجا لتوطين سلسلة القيمة لغاز البوتادين

العالم - ايران

واشار المدير التنفيذي لشركة "صنايع نانوتك آيندة/صناعات نانوتك المستقبلية/" المعرفية فرشاد مطبوع الى إن غازي البوتان والبوتادين مرتبطان بالكثير من الصناعات وقال: نظرًا لأهمية حقول النفط والطاقة والبتروكيماويات والغاز والتكرير ، فقد نشطنا في هذا المجال وتمكنا من توجيه التقنيات الناشئة الجديدة إلى الإنتاج في مختلف القطاعات.

ونوه تقرير الدائرة العلمية والتكنولوجية برئاسة الجمهورية الى ان هناك العديد من الشركات المعرفية والتي تلعب دورًا داعمًا ومتسارعًا للشركات المعرفية الصناعية. في جميع أنحاء البلاد ، تم تنشيط المئات من المسرّعات وبيوت الإبداع والابتكار ومراكز النمو ومراكز الابتكار والجهات الفاعلة الأخرى في النظام البيئي للابتكار والإبداع.

واضاف: ان أحد المشاريع الناجحة لهذه الشركة المعرفية هو إنشاء سلسلة القيمة لغاز البوتادين ، والذي يتفرع هو نفسه من غاز البوتان. على الرغم من حقيقة أنه يتم إنتاج حجم كبير من غاز البوتان أو البوتادين في البلاد ، إلا أن هذه المنتجات تُباع بشكل مواد خام.

يعتبر البوتيلين والبوتادين ، إلى جانب الإثيلين والبروبيلين ، من المواد الأساسية السبعة لصناعة البتروكيماويات ويعتمد العديد من الصناعات على غازي البوتان والبوتادين.

صناعات المطاط تعد من بين هذه الصناعات التي تحتاج إلى هذه المادة الخام. وقد تمكنت المسرعات المتخصصة التابعة لشركة "صناعات نانوتك المستقبلية" المعرفية من إنهاء إجراءات الحصول على الترخيص والمعرفة التقنية للمنتجات الثانوية لغاز البوتادين. ووفقًا لمدراء هذه المجموعة ، فانه وبعد الانتهاء من هذه العملية ، ستصبح إيران واحدة من الدول الثماني المرخصة في هذا المجال.