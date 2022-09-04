الامن العراقي يطيح بـ 4 ارهابيين في كركوك وصلاح الدين

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وذكرت الوكالة في بيان أنه "من خلال المتابعة المستمرة توفرت معلومات دقيقة لدى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عن وجود وكر للإرهابيين في منطقة چيمن قرب سد الخاص في محافظة كركوك".



وأضافت: "حيث عملت الوكالة بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، على تزويد طائرات F16 بمعلومات عن هذا الوكر، اذ تم تنفيذ ضربة جوية بواسطة الشجعان في صقور الجو في طيران القوة الجوية، أسفرت عن مقتل مايسمى امني قاطع الدبس والمكنى( ابو دنيا) واثنين من معاونية".



واشار البيان الى ان "قوة قد خرجت من وكالة الاستخبارات لتفتيش المكان وعثرت على أشلاء القتلى ".



واتم البيان: "سيبقى النصر حليف الشجعان في قواتنا الأمنية البطلة".

في سياق اخر أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، مقتل إرهابي من داعش ومحاصرة إثنين آخرين، وذلك خلال اليوم الثاني من عملية "الذئب الخاطف" في صلاح الدين.



وذكرت الهيئة في بيان أن "الحشد الشعبي والجيش، يواصلان لليوم الثاني على التوالي عملية “الذئب الخاطف” حيث تم قتل داعشي ومحاصرة إثنين آخرين داخل نفق كبير من قبل اللواء 88 في الحشد الشعبي والفوج التكتيكي لصلاح الدين"، مبينة ان "العملية تهدف للقضاء على فلول داعش الإرهابي وتجفيف منابع الإرهاب".



يذكر ان اللواء 88 بالحشد الشعبي والجيش وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية دمروا سبع مضافات بعملية “الذئب الخاطف” في جبال حمرين يوم أمس كان يستخدمها إرهابيي داعش للاستقرار والانطلاق لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.