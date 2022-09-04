إعصار هينامنور يقترب.. الصين تطلق تحذيرات وتنشر 50 ألف جندي

العالم - آسيا والباسفيك

ونشرت حكومة شنغهاي، اليوم الأحد، أكثر من 50 ألف شرطي للمساعدة في عمليات الإنقاذ، وتوجيه حركة المرور بعيداً عن المناطق المعرضة للخطر.

وأمرت السلطات في مدينة ونتشو التجارية في الشرق، بغلق جميع المدارس يوم الاثنين.

وذكر مرصد هونغ كونغ أن أقصى سرعة للرياح في الإعصار هي 175 كيلومتراً في الساعة.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين تحذيراً من الأعاصير باللون الأصفر في الساعة العاشرة من صباح الأحد بالتوقيت المحلي، وحذّر من تساقط أمطار غزيرة في مدينتي تشيجيانغ وشنغهاي شمال شرقي البلاد، وكذلك تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي.

وطلبت السلطات من السفن العودة إلى الميناء للاحتماء من الرياح، وحثّ المركز المواطنين على عدم التجمع بأعداد كبيرة في الداخل والخارج.

ومن المتوقع أن يؤثر الإعصار الذي يتقدم الآن شمالاً نحو شبه الجزيرة الكورية، على منطقتي بوسان وكوانغجو، بالإضافة إلى السواحل الجنوبية في كوريا الجنوبية.

ووفقاً للمقر المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة، تعرضت أجزاء من البلاد لتساقط الأمطار اليوم كنتيجة لاقتراب الإعصار، الذي يتوقع أن يكون على بعد 70 كيلومتراً جنوب غرب مدينة بوسان الساحلية يوم الثلاثاء القادم.

وأصدرت السلطات تحذيرات أولية في المدن الجنوبية، مثل كوانغجو وبوسان ودايجو وأولسان في إقليمي جولا الجنوبي والشمالي، وإقليم كيونغ سانغ الجنوبي.

ويتوقع أن يسبب الإعصار تساقط أمطار غزيرة على شبه الجزيرة الكورية، ما يزيد من احتمالية حدوث فيضانات.

ويُعَدّ الإعصار "هينامنور" أقوى عاصفة في العالم في 2022، وهو الحادي عشر من نوعه هذا العام، ويتحرك ببطء باتجاه الشمال بسرعة 11 كيلومتراً في الساعة قبالة سواحل جنوب شرقي تايبيه بتايوان، ويُرجّح أن يصل إلى المياه الواقعة على بعد 570 كيلومتراً جنوب وجنوب غربي جيجو بحلول فجر يوم غد الاثنين.

ومن المتوقع أن تتعرض البلاد لما يراوح ما بين 100 و300 ملم من الأمطار، فيما ستتعرض المناطق الجبلية في جيجو لما يزيد على 600 ملم من الأمطار.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات حتى الآن.

وفي تايوان، أجلت السلطات أكثر من 600 من سكان مقاطعات نيو تايبيه وتاويوان وهسينشو إلى ملاجئ قريبة أمس السبت، وسط تساقط أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية بالجزيرة.

وسبّب الإعصار انهياراً أرضياً بمقاطعة مياولي التايوانية، وأدى إلى تحطيم قرابة 100 شجرة على جوانب الطرق.

كذلك ألغت تايوان حوالى 40 رحلة جوية، بالإضافة إلى أكثر من 100 رحلة بحرية بواسطة عبّارات عبر تايوان يوم السبت، بحسب وزارة النقل والاتصالات.

يعد الإعصار هينامنور أقوى عاصفة في العالم في 2022، وهو الحادي عشر من نوعه هذا العام.

من جهة أخرى، قالت هيئة الأرصاد الجوية في أستراليا، اليوم الأحد، إنه حُذِّرَت مناطق في شرق أستراليا من التعرض لطقس سيئ وفيضانات، وذلك بعد أشهر من الفيضانات العارمة التي شهدها الساحل الشرقي للبلاد.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تحذيراً من الطقس السيئ بسبب هبوب رياح مدمرة في مناطق من جنوب شرق ولاية كوينزلاند قد تبلغ أقصى سرعة لها نحو 100 كيلومتر في الساعة خلال اليوم.

ولقي ما لا يقل عن 13 شخصاً حتفهم، وأُجليَ عشرات الآلاف بسبب الطقس السيئ في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، الذي أدى إلى غمر مراكز المدن بالمياه وجرف المنازل وقطع التيار الكهربائي في مارس/آذار الماضي.