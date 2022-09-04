ارتفاع الإصابات في الهجوم على حافلة صهيونية في الأغوار

العالم ـ الاحتلال

وقال بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الحافلة المستهدفة كانت تقل جنوداً، أصيب 7 منهم خلال العملية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن 7 صهاينة أصيبوا، في عملية إطلاق نار، استهدف حافلة، في شارع 90 قرب غور الأردن، منهم إصابتان بالرصاص، و4 إصابات بشظايا زجاج الحافلة.

وقالت القناة 12 العبرية، إن مسلحين يستقلون سيارة مسرعة، أطلقوا النار تجاه الحافلة ما أدى لوقوع عدد من الإصابات، منهم سائق الحافلة.

وأعلن جيش الاحتلال أن منطقة عملية إطلاق النار، منطقة عسكرية مغلقة لملاحقة المنفذين، فيما أعلن بعد وقت قصير عن اعتقال اثنين من المنفذين فيما يخشى من وجود مقاوم ثالث، وفق ما نشرت قناة كان العبرية الرسمية.

ووفق تقرير شهري دوري يصدره مركز "معطى"، شهدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال تصاعدا ملحوظاً مقارنة بشهر يوليو الماضي، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال 73 عملية، 28 منها في نابلس، و24 في جنين.