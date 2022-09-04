سوريا تدين بشدة استمرار التدخل الامريكي في شؤون الصين

العالم - سوريا

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في تغريدة لها اليوم على حسابها على تويتر: ندين بشدة استمرار الولايات المتحدة بممارسة سياسات التصعيد العسكري وتهديد الأمن والسلم الدوليين حول العالم من خلال صفقة الأسلحة الاستفزازية التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية لتايوان.. ونقف إلى جانب الصين في الدفاع عن سيادتها وأمنها ونجدد دعمنا لمبدأ (صين واحدة).

وتؤكد سوريا باستمرار دعمها المطلق وغير المحدود لجهود الصين ومواقفها المبدئية في مواجهة محاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية سواء في تايوان أو هونغ كونغ أو شينجيانغ مشددة على حق الصين غير القابل للتفاوض أو المساومة في اتخاذ ما تقرره من إجراءات وخطوات لحماية وصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.