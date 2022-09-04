الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
١٢:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا تدين بشدة استمرار التدخل الامريكي في شؤون الصين

سوريا تدين بشدة استمرار التدخل الامريكي في شؤون الصين
الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

أدانت سوريا بشدة استمرار تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للصين مؤكدة وقوفها إلى جانب بكين في الدفاع عن سيادتها وأمنها ودعمها مبدأ (صين واحدة).

العالم - سوريا

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في تغريدة لها اليوم على حسابها على تويتر: ندين بشدة استمرار الولايات المتحدة بممارسة سياسات التصعيد العسكري وتهديد الأمن والسلم الدوليين حول العالم من خلال صفقة الأسلحة الاستفزازية التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية لتايوان.. ونقف إلى جانب الصين في الدفاع عن سيادتها وأمنها ونجدد دعمنا لمبدأ (صين واحدة).

وتؤكد سوريا باستمرار دعمها المطلق وغير المحدود لجهود الصين ومواقفها المبدئية في مواجهة محاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية سواء في تايوان أو هونغ كونغ أو شينجيانغ مشددة على حق الصين غير القابل للتفاوض أو المساومة في اتخاذ ما تقرره من إجراءات وخطوات لحماية وصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

بايدن يستضيف قمة جديدة..والهدف سيكون مواجهة الصين

صفقة اسلحة اميركية - تايوانية والصين تتوعد بالرد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

النفط اليمنية: العدوان لم يسمح بدخول سفن الوقود من مخصصات الهدنة

النظام البحريني يتجه لتفعيل نظام عمل السجناء بالسخرة

الصحة الإيرانية: 1163 إصابة و 48 وفاة جديدة بكورونا

سوريا تدين بشدة استمرار التدخل الامريكي في شؤون الصين

إعصار هينامنور يقترب.. الصين تطلق تحذيرات وتنشر 50 ألف جندي

مسيرة بحرية من طرابلس لللناقورة لحماية الثروات النفطية في لبنان