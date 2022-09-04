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العراق: الكتلة الصدرية ترفع دعوى للطعن بقبول استقالات نوابها

العراق: الكتلة الصدرية ترفع دعوى للطعن بقبول استقالات نوابها
الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، موعداً للنظر بدعوى للتيار الصدري يطعن فيها بقبول استقالات نوابه.

العالم - العراق

وقال إعلام المحكمة، في بيان، إنه "تم رفع دعوى لدى المحكمة الإتحادية العليا للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية (بالعدد 181 / اتحادية / 2022)".

وأضاف، أنه "سيتم عقد الجلسة الأولى للنظر في الدعوى بتاريخ 2022/9/28".

وفي 12 حزيران الماضي، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري إلى تقديم استقالة نواب الكتلة الى رئيس البرلمان، معتبراً هذه الخطوة تضحية منه "من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول كما ضحينا سابقا من أجل تحرير العراق وسيادته وامنه وازدهاره واستقراره".

وفي ذات اليوم، وافق رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، على استقالة نواب الكتلة الصدرية.

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العراق: الكتلة الصدرية ترفع دعوى للطعن بقبول استقالات نوابها

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