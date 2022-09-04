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متحدث الخارجية يحيي ذكرى الصحابي الجليل 'سلمان الفارسي'

متحدث الخارجية يحيي ذكرى الصحابي الجليل 'سلمان الفارسي'
الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

اعرب المتحدث باسم الوزارة الخارجية "ناصر كنعاني"، عن تقديره لمقام الصحابي الجليل للنبي الاكرم (صلى الله عليه واله وسلم)، "سلمان الفارسي".

العالم- ايران

وكتب "كنعاني" في مدونة على حسابه الشخصي في موقع انستغرام :

يصادف اليوم (4 ايلول 2022 - السابع من شهر صفر 1444 هـ) الذكرى السنوية لواقعة "حفر الخندق" في محيط مدينة النبي (ص) تزامنا مع غزوة الاحزاب، والذي اطلق عليه "يوم سلمان الفارسي" في بلادنا.

واضاف: ان الايمان والمعرفة والهجرة الى منهل الحقيقة النقية والجهاد في سبيل الله، هي من سمات الصحابي سلمان الفارسي...لقد كان "سلمان" انموذجا في المحبة والمودة والعشق الذي يكنّه الايرانيون للرسول الاعظم (ص) واهل بيته المعصومين الاطهار (عليهم السلام)؛ وعرفانا بذلك فقد نال (هذا الصحابي الجليل) مرتبة "سلمان منا اهل البيت" المشرفة.

واكد: ان عبقرية سلمان، ابن ايران العظيم، في الذود عن حياض الاسلام، لاتزال متدفقة اليوم في عروق الابناء البواسل لهذا الوطن العريق، وشبابه ماضون في الدفاع عن حرمات النبي (ص) وال بيته (ع) وكيان الدين الاسلامي المبين.

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