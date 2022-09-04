خطوة مفاجئة.. مناورة عسكرية اسرائيلية على الحدود مع لبنان

العالم - لبنان

متحدث باسم جيش الاحتلال صرح بأن المناورة ستبدأ الأحد وتنتهي الثلاثاء، وأوضح أن المناورة ستشمل تحركا فاعلا لقوات الاحتلال على الارض، مشيرا إلى أن المناورات جزء من خطة التدريب السنوية للعام الحالي.

وتأتي المناورة مع تصاعد التوتر بين لبنان والكيان الإسرائيلي خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية حقل كاريش للغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، الذي يسيطر عليه الاحتلال.

كما ان جيش الاحتلال وبحسب اعلامه يتوجس من ردة فعل حزب الله الذي حذر الاحتلال بأنه لن يسمح للاحتلال بسرقة ثروات لبنان النفطية والغازية. وكان ذلك التهديد واضحا جدا للاحتلال عبر الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي اكد ان العين في لبنان يجب أن تكون على حقل كاريش والحدود اللبنانية، وعلى الوسيط الأميركي الذي ما زال يضيّع الوقت، والذي بات ضيقاً.

وبدأت المفاوضات بين لبنان والكيان الاسرائيلي عام الفين وعشرين لترسيم الحدود البحرية بوساطة أمريكية لكنها توقفت في أيار العام الماضي بسبب الخلافات حول المنطقة المتنازع عليها.

يذكر ان حزب الله اطلق في الثاني من تموز/يوليو ثلاث طائرات مسيرة بالقرب من حقل كاريش في البحر الأبيض المتوسط ما ادى الى ارتفاع منسوب التوتر، وهو ما يزال على موقفه الرافض لسرقة الثروات الوطنية من قبل الاحتلال الاسرائيلي، ما ادى الى اعلان الاحتلال مرات عدة تأجيل بدء عمليات التنقيب خوفا من رد فعل المقاومة.