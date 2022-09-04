الاحتلال يفرض 'عزلا مضاعفا' على 400 أسير فلسطيني

العالم ـ فلسطين

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن بيان لنادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض عزل مضاعف على أكثر من 400 أسير منذ 11 يوما.

وذكر النادي أن الأسرى المعزولين ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي ويتوزعون على مختلف السجون؛ حيث تم إغلاق غرفهم ومنعهم من الخروج إلى ساحة السجن.

أما عن سبب هذا العزل فيرجع -وفق المنسقة الإعلامية لـ"نادي الأسير" أماني سراحنة- إلى اتخاذ أسرى حركة الجهاد الإسلامي خطوات ضد إدارة السجون بينها العصيان ورفض قوانين السجن للمطالبة بوقف إجراءات تنكيلية بحقهم.

تضييق على الزبيدي

من جانبها، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) بأن إدارة سجن ريمون الإسرائيلي تفرض تضييقا شديدا على الأسير المعزول زكريا زبيدي، حيث "تتعمد تكبيل يديه إلى الخلف (…) ويتم تفتيشه تفتيشا عاريا بشكل عنيف ومهين".

وأضافت أن الزبيدي (45 عاما) ما زال يعاني من ظروف العزل القاسية، بهدف تضييق الخناق عليه وثنيه عن المطالبة بأدنى حقوقه.

والزبيدي هو قيادي في كتائب شهداء الأقصى المحسوبة على حركة فتح، ومعتقل منذ 2019، وهو واحد من 6 أسرى تمكنوا من الفرار عبر نفق من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد التحصين قبل نحو عام، وما زال رهن العزل أسوة برفاقه، بعد إعادة اعتقالهم خلال أسبوعين من عملية الهروب.

ووفق وكالة الأناضول، يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4550، بينهم 32 أسيرة، و175 طفلا وقاصرا، ونحو 730 معتقلا إداريا (بلا تهمة أو محاكمة أو سقف زمني).