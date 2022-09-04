طهران تؤكد على إزالة العقبات في طريق نقل المساعدات الإنسانية للشعب اليمني

العالم- ايران

وفي سياق المشاورات التي تجريها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحل الأزمة في اليمن وتحقيق سلام دائم في هذا البلد ، ألتقى علي أصغر خاجي مستشار وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية الخاصة ، اليوم ( الأحد) مع "هانز غروندبرغ" ، المبعوث الاممي الى اليمن .

وبحث الجانبان في هذا اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بالأزمة في اليمن، وناقشا العقبات القائمة والسبل المتاحة لتحقيق السلام المستدام في هذا البلد.

وأشار كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة، إلى ضرورة تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار من قبل التحالف ، ودعا إلى الاسراع في إزالة العقبات في طريق نقل المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وخاصة رفع الحصار الاقتصادي عن هذا البلد.

بدوره أستعرض هانز غروندبرغ الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة لدفع محادثات السلام في اليمن ، وأكد على ضرورة استمرار المحادثات السياسية بهدف بناء المزيد من الثقة بين الطرفين.

كما اعتبر أن تمديد وقف إطلاق النار هو أفضل خيار متاح لتحقيق أهداف السلام ، وفي هذا السياق ، دعا الأطراف إلى أن تكون أكثر مرونة.