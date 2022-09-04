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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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إصابة 6 جنود اسرائيليين ومستوطن في عملية اطلاق نار في الأغوار
مراسل العالم: الحافلة التي استهدفت في الاغوار كانت تقل جنود اسرائيليين
إصابة 6 جنود اسرائيليين ومستوطن في عملية اطلاق نار في الأغوار
مراسل العالم: المحكمة الاتحادية العليا بالعراق تحدد يوم 28 أيلول الحالي موعدا للنظر بدعوى الطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية
المحكمة الاتحادية العليا بالعراق: الكتلة الصدرية ترفع دعوى للطعن بقبول استقالات نوابها
المحكمة الاتحادية العليا في العراق: الكتلة الصدرية ترفع دعوى للطعن بقبول استقالات نوابها
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب: لا سياسة الاعتقالات والاغتيالات ولا كل الجرائم الاسرائيلية يمكن أن تحد من قوة واتساع وحيوية المقاومة
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب: نبارك العملية في غور الأردن التي تؤكد أن المقاومة مستمرة ومتواصلة
الناطق باسم حماس حازم قاسم: نبارك العملية الفدائية التي وقعت في منطقة الأغوار وهي جزء من رد الشعب الفلسطيني على جرائم الاحتلال الصهيوني
مراسل العالم: الجيش الاسرائيلي يؤكد ان اصابتان في عملية اطلاق النار بينهم سائق الحافلة الاسرائيلية
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 04-09-2022
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الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار الرياضية
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.