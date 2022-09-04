بعد الطعن باستقالاتهم.. نواب من الكتلة الصدرية يعلقون

العالم - العراق

وقال العميري في تغريدة على موقع تويتر، الأحد (4 أيلول 2022)، إنه "لا علم لنا بالطعن ولم نوجه بذلك"، مضيفا انه "طالبنا من طعن بسحب طعنه".

فيما ذكر النائب المستقيل قيس الفرطوسي، "لا عودة لمجلس النواب.. قرار نهائي".

وفي وقت سابق من اليوم، رفع المحامي ضياء الدين البديري دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية من عضوية البرلمان.

وحسب وثيقة المحامي المدعي فقد "تم رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 181 /اتحادية / 2022 للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية".

واستند المحامي على النص القانوني القائل بوجوب عرض استقالة اي نائب يود الاستقالة على مجلس النواب، ووجوب التصويت عليها من قبل المجلس بالرفض او القبول، ولكي تقبل الاستقالة يجب ان يصوت عليها المجلس بالاغلبية المطلقة، والا فلا تعد الاستقالة مقبولة.

ومن المقرر ان يتم عقد الجلسة الاولى للنظر في الدعوى بتاريخ (28 أيلول 2022).

في يوم الأحد (12 حزيران 2022)، وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رسالة إلى رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، حسن العذاري، طالباً منه تقديم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية التي تشكل أكبر الكتل في مجلس النواب العراقي بـ73 مقعداً، إلى رئاسة مجلس النواب.

وبعد نحو نصف ساعة من إرسال رسالته، ذهب رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، حسن العذاري، إلى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الذي وقع بدوره على طلبات الاستقالة.