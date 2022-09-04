وزير يمني: على الأمم المتحدة ايجاد حل لمنع قرصنة العدوان على سفن الوقود

العالم - اليمن

وتطرق اللقاء إلى المعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني جراء الممارسات التعسفية لتحالف العدوان واستمراره في احتجاز سفن الوقود رغم حصولها على تصاريح دخول من قبل الأمم المتحدة، مما يضاعف من معاناة المواطنين نتيجة النقص في تموين القطاعات الخدمية خاصة الصحة والكهرباء والمياه، بالمشتقات النفطية.

وفي اللقاء، أكد وزير النفط والمعادن على ضرورة قيام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بواجبها تجاه المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الناجمة عن منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.

وأشار إلى أهمية التدخل العاجل لإيجاد حلول ومعالجات تضمن دخول سفن الوقود وانسيابها بكل سهولة ومنع القرصنة عليها كونها ذات طابع إنساني.

وأوضح الوزير دارس، أن هناك 9 سفن مشتقات نفطية ما تزال محتجزة من قبل تحالف العدوان رغم خضوعها لآلية التفتيش والتحقيق في جيبوتي، وحصولها على تصاريح أممية، لافتاً إلى أن استمرار احتجاز سفن الوقود يتسبب في فرض غرامات تأخير عليها، يتحملها أبناء الشعب اليمني وتضاعف من معاناتهم إلى جانب الأوضاع التي يمرون بها نتيجة العدوان والحصار.

من جانبه، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة، حرصه على التنسيق والمتابعة من أجل إيجاد حلول ومعالجات لمشكلة احتجاز سفن الوقود والعمل على تحييدها بما يسهم في تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني.

وأشار إلى أنه يدرك مدى حاجة اليمنيين للمشتقات النفطية، مؤكداً أن هناك أزمة حقيقية تسببت في ظهور طوابير طويلة لسيارات المواطنين أمام محطات تعبئة الوقود.

وجدد المسؤول الأممي استعداده بذل المزيد من الجهود في هذا الجانب بما يخفف من معاناة اليمنيين.