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اللواء باقري: دور الجيش استراتيجي في أمن مضيق هرمز حتى المحيط الهندي وباب المندب

اللواء باقري: دور الجيش استراتيجي في أمن مضيق هرمز حتى المحيط الهندي وباب المندب
الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

وصف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية دور القوة البحرية الاستراتيجية للجيش في أمن مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والمحيط الهندي والبحر الأحمر بانه دور استراتيجي.

العالم- ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى به اللواء باقري اليوم الاحد خلال مراسم انضمام معدات جديدة لأسطول الجنوب للقوة البحرية الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بندرعباس.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في المراسم: انضمت اليوم للقوة البحرية الاستراتيجية للجيش سفينتان قاذفتا صواريخ وسفينة لوجستية وغواصة من طراز "غدير".

وأضاف: هذه السفن تم تحديثها بالعلوم والتكنولوجيا المحلية ، وهي جاهزة للايفاد إلى البحر اعتبارًا من الغد لضمان أمن البلاد.

وقال اللواء باقري: ان دور البحرية الاستراتيجية للجيش في أمن مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والمحيط الهندي والبحر الأحمر، دور استراتيجي.

وأضاف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: "ان قدرات القوة البحرية للجيش اليوم توفر امن الشعب والمصالح الوطنية والمنشآت النفطية والسواحل وأسطول البلاد وفي بعض الحالات السفن التي تتعرض لهجمات".

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