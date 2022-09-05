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رسالة الى المستوطنين .. لا امان لكم في الحافلات بعد الان

رسالة الى المستوطنين .. لا امان لكم في الحافلات بعد الان
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

- ارتفع عدد الإصابات جراء عملية إطلاق نار صوب حافلة تقل جنودا من لواء غولاني بالأغوار إلى خمسة بينها حالة خطيرة.

- تعرضت حافلة تقل مستوطنين لإطلاق نار فجر ، إلى الشرق من مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

- حافلة إسرائيلية تتعرض الى اطلاق نار على طريق سريع في الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة خمسة جنود وسائق الحافلة .

- تعرضت حافلة إسرائيلية تقل مستوطنين في حي المغاربة بالقدس المحتلة الى عملية اطلاق نار، فسقط قتلى وأصيب آخرون بجراح، بينهم 3 بحالة حرجة .

- تعرضت حافلة إسرائيلية تقل عشرات من المستوطنين ، إلى عملية إطلاق نار من مقاومين فلسطينيين قرب رام الله .

و...

رسالة الى الصهاينة وقطعان المستوطنين .. لا امان لكم في الحافلات بعد الان.

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رسالة الى المستوطنين .. لا امان لكم في الحافلات بعد الان