عقب عملية استهدفت حافلة صهيونية..الاحتلال يفصل الأغوار عن الضفة الغربية

العالم-الاحتلال

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس والأغوار شمال شرقي الضفة الغربية، معتز بشارات، إن قوات الاحتلال أغلقت بوابتي الرأس الأحمر والمعيار، اللتين أقامتهما إبان انتفاضة الأقصى الثانية العام 2000 وحفرت بينهما خندقا ترابيا بطول سبع كيلومترات على طول سهل البقيعة.

وأكد بشارات أن هذا الإغلاق يعني فصل مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية عن الأغوار، ويحصر المرور في حاجز الحمرا الاحتلالي فقط، مما يعني للأهالي كارثة ومعاناة.

وتنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ظهر يوم الأحد، عمليات تفتيش وتمشيط ومداهمات، في منطقة الأغوار الشمالية، مع إغلاق كافة الطرق المحيطة بقرية عاطوف في الأغوار، وتحديدا قرب مستوطنة "بكيعوت"، حيث نفذت العملية الفدائية، بحثا عن المنفذين. كما منعت السيارات المتواجدة من التحرك، وسط تفتيشات دقيقة لها ولركابها.

كما اقتحمت تلك القوات قرية عاطوف وفتشت منازلها، واعتقلت شابين من عائلة تركمان من مخيم جنين شمالي الضفة بزعم تنفيذهما العملية، لكن عائلتهما شككت برواية الاحتلال.