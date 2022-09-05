أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين05 سبتمبر 2022

جوان ..

قلق أمريكي صهيوني متزايد من إحتمال تفجر إنتفاضة فلسطينية ثالثة بالضفة الغربية

قدس ..

إصابة خمسة جنود صهاينة ومستوطن بجروح في هجوم بالأسلحة النارية على حافلة بغور الأردن

سياست روز ..

مع إقتراب الشتاء ..أوروبا تتخبط بحثا عن مصادر وقود بديلة عن الغاز الروسي

آرمان ملي ..

تظاهرات في العاصمة التشيكية براغ خلف شعار ,, لانريد التجمد بردا من أجل أوكرانيا

ابرار ..

رئيس البرلمان العراقي يحدد عشرة شروط لبدء جولة جديدة من الحوار الوطني

اعتماد ..

يائير لابيد يتحدث عن وضع الكيان الصهيوني كل ثقله لعرقلة إحياء الإتفاق النووي

جمهوري اسلامي ..

بايدن يتنصل من وعوده وشعاراته معلنا رفع الحظر عن بيع السلاح للسعودية

رويش ملت ..

هجوم بالقذائف الصاروخية يستهدف موقعا عسكريا أمريكيا بمحافظة دير الزور السورية

ايران ..

تفاقم أجواء التوتر بين أنقرة وأثينا , وأردوغان يهدد بمهاجمة اليونان

عصر ايرانيان ..

أوروبا غارقة في الفوضى بتفاقم التضخم ونقص إمدادات الطاقة والهلع من شتاء قاس

كيهان ..

الزعيم الروحي للثورة البحرينية يحذر النظام الخليفي من تبعات مخطط تهويد البحرين

شرق ..

هل ستكون ليز تراس ثالثة رئيسة للوزراء في تاريخ بريطانيا؟ .. المحافظون يقررون اليوم

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

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سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( تنصل بايدن من وعده بشأن السعودية والإمارات)..الرئيس الامريكي جو بايدن سبق وان انتقد السعودية على خلفية قضايا حقوق الانسان خلال حملته الرئاسية وبعد وصوله للبيت الابيض ايضا, وهي انتقادات ادت لاصداره قرارا يحظر مبيعات السلاح للسعودية والامارات على خلفية الحرب التي يشنها التحالف السعودي على اليمن, لكن هناك انباء عن الغاء صامت لهذا الحظر وحسب محافل اعلامية امريكية .

إن تراجع بايدن عن قراره كان متوقعا فأمريكا تضع كل مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي جانبا متى ما إقتضت مصالحها.

ولا يختلف الامر سواء اكانت الادارة بالبيت الابيض جمهورية ام ديمقراطية و اكان ترامب في السلطة ام بايدن . ان تجاهل بايدن لقضايا حقوق الانسان يرتبط بالنفط وبانعاش الاقتصاد الامريكي عبر توسيع صادرات السلاح بتشغيل مصانع السلاح باقصى طاقة في الولايات المتحدة ..

جوان ..

كتبت صحيفة جوان عن تفاقم التوتر بين تركيا واليونان في مقالها (تأجيج المشاعر القومية بترکیا بورقة اليونان).. صعد المسؤولون الاتراك من انتقاداتهم وتحذيراتهم لليونان على خلفية العديد من القضايا الخلافية بين البلدين , والتصعيد بلغ اوجه بتلويح اردوغان نفسه بصورة ضمنية لاحتمال مهاجمة اليونان مذكرا اثينا بهزيمة تأريخية تلقتها في حرب ازمير على يد تركيا .

إن أجواء التصعيد الأخيرة بين تركيا واليونان أكثر خطورة اليوم من أي وقت آخر وليس من المستبعد أن تجرهما لمواجهة.

ان هناك العدد من الملفات الخلافية بين البلدين من ملف الحدود البرية الى ملف جزر البحر الابيض المتوسط ومرورا بقضايا احتياطيات الغاز فيه, الا ان الفارق هذه المرة يتمثل برفع انقرة لمستوى التصعيد مع اليونان مع اقتراب موعد الانتخابات التركية في ظل تراجع شعبية اردوغان وحزبه بسبب الازمة الاقتصادية و وهذا التزامن يطرح احتمال محاولة اردوغان تأجيج المشاعر القومية عبر تصعيد الاجواء مع منافس تاريخي مجاور ان لم نقل جارا لدودا يتمثل باليونان لتحسين موقفه الداخلي وللتعتيم على الازمة الاقتصادية .

اطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا حول ( مخاوف أوروبا من شتاء قارس لنقص الوقود)..يقول الاتحاد الاوروبي ان البلدان الاوروبية مقبلة على شتاء شديد البرودة في ظل ما اسماه المتحدث باسم هذا الاتحاد بحرب الطاقة التي تشنها روسيا على اوروبا ردا على العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها .

الإتحاد الأوروبي يقول إنه إتخذ إجراءات إحتياطية كخفض إستهلاك الطاقة وإيجاد بدائل عن الغاز الروسي لكنها غير كافية.

الغاز الروسي يسد نسبة كبيرة من حاجة الدول الاوروبية للطاقة , وموسكو اوقف تصدير الغاز لاوروبا عبر انبوب نورد ستريم الى اجل غير مسمى لمشاكل تقنية , يرى الغرب ان روسيا ترد بذلك على العقوبات المفروضةعليها بسبب الحرب الاوكرانية .

وعلى ايةحال حذرت الحكومة السويدية من تفجر فوضى باوروبا بسبب ازمة الوقود , كما خرجت تظاهرات في العاصمة التشيكية براغ تحمل شعار يقول " لا نريد التجمد من البرد من اجل اوكرانيا ".

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في الشأن الاوكراني متسائلة في مقالها ( هل سيقوم الجيش الأوكراني بإنقلاب؟) ..استمرار الحرب باوكرانيا ودخوله لشهرها السابع دون ظهور اي افق واضح لقرب حسمها ميدانيا او وضع نهاية لها عبر المفاوضات, واقع ترك الباب مفتوحا على مختلف التكهنات والتوقعات بشأن مستقبل هذه الحرب .

من بين التكهنات ما طرحه الرئيس الروسي السابق وكذلك رئيس جمهورية روسيا بشأن إحتمال وقوع إنقلاب عسكري بكييف.

ويستند اصحاب هذه التكنات على حدوث خلافات بين قيادات الجيش والرئيس الاوكراني الذي يصر على مواصلة الحرب في رهان على الدعم الغربي وفي الوقت الذي يتصاعد في التذمر في صفوف الجيش الاوكراني مع ارتفاع حجم خسائره مقابل القوات الروسية المتفوقة بعدتها وعديدها.ان طرح مثل هذه التكهنات على لسان مسؤولين روس او بلدان حليفة لروسيا قد يثير تساؤلات عن مدى دقتها وبكونها مجرد مادة دعائية لاضعاف معنويات الاوكرانيين , الا ان احتمال حدوث تذمر وحتى حالات تمرد في اوساط الجيش الاوكراني واقع مطروح جدا مع استمرار الحرب والخسائر وعدم توازن القوى وعدم وجود افق ما لانهاء هذه الحرب , الامر الذي يعني منطقيا ان زيلينسكي قد يواجه مثل هذا الخطر في اية لحظة ما لم يظهر ولو بصيص امل بانهاء هذه الحرب.

جام جم ..

في مقالها ( بريطانيا وتأهيل القوات السويدية والفلندية للناتو ) كتبت صحيف جام جم ..حلف الناتو وافق قبل اسابيع على طلب عضوية السويد وفنلندا , وتعمل بريطانيا منذ ذلك الحين على رفع مستوى جهوزية واهلية القوات السويدية والفنلندية لايصالها الى مستوى المعايير العسكرية لحلف شمال الاطلسي الناتو في اقصر وقت.

إن الناتو تجاهل تحذيرات الكرملين من التبعات الخطيرة التي ستترتب عن توسعه نحو الشرق وإقترابه من الحدود الروسية.

ان بريطانيا تقود التيار الاكثر تطرفا وعداءا لروسيا في حلف الناتو , وتقوم بريطانيا عمليات تأهيل مركزة لقدرات الجيشين السويدي والفنلندي من بينها اجراء مناورات عسكرية مشتركة مع البلدين لرفع مستوى التنسيق مع قوات الناتو ولتحويلهما الى خط المواجهة الرئيسي مقابل روسيا. وفي هذا السياق بدأت قوات بريطانية سويدية فنلندية مناورات بشمال فنلندا اسمها يعكس اهدافها وطبيعتها , حيث تحمل اسم " المدية اليقظة " .