الشتاء المقبل هو الأصعب على اوروبا.. هل ستنجو منه؟

العالم - خاص بالعالم

وقال مقلد في حديث لبرنامج "نوافذ" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن اوروبا اكبر خطأ وقعت فيه في فرضها العقوبات على روسيا أنها لم تقيم تداعيات هذه العقوبات على وضعها الاقتصادي، مشيرا الى ان الدول الاوروبية تعاني من اقتصاد هش.

ومن جانبه قال الباحث في الشؤون الإستراتيجية علي حمية، إن الولايات المتحدة تسيطر على اوروبا بشكل كامل، بحيث اصبحت تعتمد عليها بكل شيء في الجيش والاقتصاد والعسكر، مشيرا الى أن واشنطن تنظر الى اوروبا كمنافس اقتصادي لذا تحاول ان تتخطى هذا المنافس.

وأوضح حمية أن الوقائع والمعطيات تتحدث أن ارباح روسيا زادت في مجال الغاز والطاقة بينما اوروبا ذاهبة الى مصير لا تحمد عقباه في هذا المجال، مشيرا الى أن اساس أزمة الطاقة الاوروبية هو خسارتها كل مصادر الطاقة التي كانت تتطلع اليها كبديل للغاز الروسي، على سبيل المثال الغاز الجزائري او الافريقي.

بدوره قال الباحث السياسي يحيى حرب، ان هناك مفردات جديدة دخلت على المجتمع الاوروبي مثل التضخم، ارتفاع كلفة المعيشة زيادة نسبة الفقر، الركود الاقتصادي، تراجع سعر العملات، العجز عن التدفئة، مشيرا الى أن هذه اللغة تؤشر الى تغييرات اساسية في الوضع الاجتماعي في اوروبا.

واوضح حرب، أن المجتعمعات الاوروبية قبلت بالطبقات الحاكمة مقابل الرفاهية، اذا اختلت هذه المعادلة فستكون لها تداعيات خطيرة على الطبقة الحاكمة.

وأشار الباحث السياسي الى أن تداعيات أزمة الطاقة على بريطانيا، رفعت كلفة الحياة على المواطن العادي، بحيث انتقلت شرائح كبيرة من العوائل الى خانة الفقراء حسب المقايس المعتدة في اوروبا، وكذلك اصبحت بعض العوائل امام خيارين، ياما التدفئة، او المواد الغذائية.

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https://www.alalam.ir/news/6343848

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