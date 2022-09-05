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فيديوغرافيك.. حرب الباصات فی الضفة  الغربية

الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

شهدت الضفة الغربية 14 عملاً مقاوماً ضد الاحتلال ومغتصبيه خلال 24 ساعة الأخيرة، حيث أدت العملیات لإصابة عدد من جنود الصهاينة بجراح في 7 عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة وحارقة.

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