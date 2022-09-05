مسؤول ايراني: سيتم ارسال 400 مراسل لتغطية مراسم الاربعين

العالم - ايران

وأكد " محمديان " أن مسيرة الاربعين تعتبر رمزا للولاء للامام الحسين (ع)، مشددا على أن هذه المراسم لن تختص بالشيعة فقط بل انها تخص كل عشاق هذا الامام الهمام في شتى ارجاء العالم الذين يشاركون فيها مهما كان دينهم أو معتقدهم.

وأشار مسؤول منظمة التعبئة الاعلامية الى مشاركة الاخوة السنة في مراسم الاربعين حتى غير المسلمين، معتبرا ذلك بأنه يظهر مدى حبهم وولائهم لأبي الاحرار (ع).

وتابع هذا المسؤول الايراني قائلا: ان الثقافة الحسينية باتت اليوم تشمل كل المجتمع الايراني حيث نرى مشاهد عظيمة للغاية.

وشدد على أن الاسرة الاعلامية في ايران تتحمل مسؤولية ثقيلة للغاية لبيان حقائق مراسم الاربعين، موضحا أن هذه المراسم تحولت الى رمز المسلمين لمواجهة المستكبرين، لذا فإنه يتم ارسال هذه القافلة الاعلامية لتغطية المراسم التي ستقام في كربلاء المقدسة هذا العام.