الاحتلال يعترف بقتل الصحفية ابو عاقلة ويرفض التحقيق مع قاتلها

العالم - خاص بالعالم

حيث انه يعتبر اي فلسطيني حي او ميت هدفا مشروعا له ويجب عليه تصفيته، وبعد نحو اربعة اشهر خرج جيش الاحتلال ببيان يؤكد فيه انه يحتمل بشكل كبير جدا ان جنديا قد قتل شيرين أبو عاقلة عن طريق الخطأ على حد تعبيره. واضاف ان الجندي لن يحقق معه.

وهذه الجريمة لم تجد فيها النيابة العسكرية أي مخالفة تستدعي فتح تحقيق جنائي بخصوصها.



عائلة ابو عاقلة اكدت انها لم تتفاجئ برفض كيان الاحتلال تحمل مسؤوليته عن اغتيال شيرين، واضافت ان هذا الامر يؤكد أن مجرمي الحرب الإسرائيليين لا يمكنهم التحقيق في جرائمهم.

واوضحت انها تطالب أعضاء الكونغرس الأميركي ومنظمات المجتمع المدني بالضغط على الرئيس جو بايدن لمتابعة القضية وإجراء تحقيق شامل بما في ذلك التوجه للمحكمة الجنائية الدولية.



شيرين ابو عاقلة استشهدت في الحادي عشر من ايار - مايو الماضي خلال تغطيتها لعملية عسكرية اسرائيلية في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، وكانت ترتدي سترة واقية من الرصاص مكتوبة عليها كلمة صحافة بالاضافة الى الخوذة ولا تحمل اي شيء قد يعتبره الجندي سلاح، وكانت تمشي في مكان بعيد عن الاشتباكات نوعا ما.

ولكن رصاصة القناصة استهدفتها في وجهها اسفل الخوذة، اي ان الجندي كان قد شاهد كلمة صحافة وتأكد من انها ليست مسلحة وتقصد قتلها.

رغم ادعاء الاحتلال ان الجنود لم يكونوا يعلموا انها صحافية، فكيف لا يعلموا والجندي شاهد كل ما سبق؟

واذا لم تكن صحفية هل يجوز قتل اي مدني لا يحمل سلاحا فقط لانه في منطقة قريبة من الاشتباك؟

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