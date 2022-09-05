الاحتلال يعلن رفع حالة التأهب في جميع الأراضي المحتلة

العالم - مراسلون

مع تزايد عمليات المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية ضد اهداف عسكرية لجيش الاحتلال الاسرائيلي والتي نتج عنها عدد من القتلى واصابات خطيرة، الاحتلال يعلن عن رفع حالة التأهب بالقدس وفي جميع أنحاء كيان الاحتلال وفي الاماكن الامنية والتجارية ومحطات الحافلات المركزية.

رفع حالة التأهب تأتي ايضا مع تزايد حالة عدم الاستقرار والقلق بالشارع الاسرائيلي الذي فقد التقة بالمنظومة الامنية لدية مع استمرار العمليات الفلسطينية رغم حجم التصعيد من قبل الاحتلال ضد الفلسطينين بكل الارض الفلسطينية المحتلة.



عشرات الحواجز العسكرية تتتشر بكل انحاء الكيان في ظل تخوفات أمنية وقوع عمليات فلسطينية داخل عمق الكيان ردا على جرائمة بالقدس وباقي مدن الضفة الغربية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...