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مخاوف من تفرّد الرئيس سعيّد في صياغة القانون الانتخابي

الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

بينما تستجمع السلطات التونسية أنفاسها أثر الاستفتاء للاعداد لتنظيم الانتخابات البرلمانية أواخر هذا العام، تواترت مواقف الأحزاب بشأن القانون الانتخابي المنتظر.

العالم - خاص بالعالم

حيث عبرت حركة الشعب المساندة للرئيس قيس سعيد عن القلق ازاء تأخر اصداره، إضافة إلى ما وصفه بيان مجلسها الوطني بقيام الرئاسة بغلق الباب أمام مطلب الصياغة التشاركية للقانون.

وقال عبد الرزاق عويدات رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب:" تم التعبير عن القلق حول تأخير اصدار القانون الانتخابي والقلق من كيفية اصدار القانون الانتخابي".

قيادات حركة النهضة جددت عدم اعترافها باى من الخطوات المتخذة في إطار مسار 25 جويلية بما فيها الانتخابات البرلمانية المنتظرة معتبرة ان القانون الانتخابي لن يعدو كونه تكريسا لما وصفته بالمنظومة الدكتاتورية.

وأكد بلقاسم حسن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة:"سيكون هنالك مرسوم انتخابي على المقاس اقصائي استبدادي في منظومته التي لا نعترف بها".

على الجانب الاخر من المعارضة تصعد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من تحذيراتها للرئيس سعيد من تغيير قواعد السباق الانتخابي بمفرده والسعي لاضعاف حظوظ حزبها أو اقصاءه تماما.

مسار سياسي معقد في تونس بينما تتفاقم الآعباء الاقتصادية لتزيد في تأزيم الاوضاع.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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