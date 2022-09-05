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بلد الممنوع

الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

البحرين بلد ممنوع، فالنظام البحريني يمارس قمعاً ممنهجاً على الشعب البحريني، لاسيما على مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية.

خاص بالعالم

والنظام الذي يستمر في سياسة تكميم الافواه، وحظر استخدام الفضاء الالكتروني المعارض لم يتوقف عند ذلك، وانما عاد الى سياسته السابقة القاضية بعدم احترام المعتقدات الدينية، ففرض المنع على زيارة العراق وايران لزيارة العتبات المقدسة، في عمل مقيت واضطهاد ديني واضح.

ولاءات النظام الممنوع كثيرة، التي تحد من حركة الشعب البحريني مع اقتراب موسم الزيارة الاربعينية وتوجه آلاف المواطنين البحرينيين الى مدينتي النجف وكربلاء المقدستين، فيما يطلق نعم كبيرة لتوسيع مجالات التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، ويفتح ابواب السفر اليه على مصراعيه.

وحول هذا الموضوع يستضيف برنامج "حديث البحرين": من العاصمة البريطانية لندن.. رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان جواد فيروز، وايضاً رئيس المكتب السياسي لائتلاف الرابع عشر من فبراير الدكتور ابراهيم العرادي.

تابعوا المزيد في سياق الفيديو المرفق..

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بلد الممنوع