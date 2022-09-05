ما دلالات تزايد الهجمات على القواعد الامريكية بدير الزور؟

خاص بالعالم

فمنذ بداية العام الحالي، تعرضت قواعد الاحتلال الامريكي في الشرق السوري لهجمات عديدة بالصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة، ولعل قاعدتي حقل العمر ومعمل الغاز كونيكو، كانتا الاكثر تعرضاً للهجمات، نظراً الى وقوعهما في مناطق قريبة من وجود فصائل المقاومة ونشاطها.

عمليات باتت تهدد الوجود الامريكي في المنطقة وتثير بوضوح الى تنامي الغضب الشعبي وتطور عمل المقاومة الشعبية.

لمزيد من تسليط الاضواء في تفاصيل هذا المشهد وانعكاساته يستضيف برنامج "صدى سوريا": مستشار في رئاسة مجلس الوزراء السوري الدكتور عبدالقادر عزوز.

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