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تعلیقا على تقرير صهيوني بشأن استشهاد شیرین أبو عاقلة..

 أبو ردينة: الاحتلال الاسرائيلي هو الجاني وهو من قتل شيرين

 أبو ردينة: الاحتلال الاسرائيلي هو الجاني وهو من قتل شيرين
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن التقرير الإسرائيلي حول استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، هو محاولة إسرائيلية جديدة للتهرب من مسؤولية قتلها.

العالم-فلسطين

وأضاف أبو ردينة، تعقيبا على نتائج التحقيق الإسرائيلي الذي صدر اليوم الإثنين، أن كل الدلائل والوقائع والتحقيقات التي أجريت تثبت أن "إسرائيل" هي الجاني وهي من قتلت شيرين وعليها أن تتحمل مسؤولية جريمتها.

وأكد أن السلطة الفلسطينية ستواصل متابعة ملف استشهاد شيرين أبو عاقلة مع كافة الجهات الدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، إلى جانب كافة الملفات التي يجري متابعتها لحماية حقوق شعبنا .

وأضاف أبو ردينة أنه لن يتم السماح لإسرائيل بالإفلات من العقاب على جرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

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تعلیقا على تقرير صهيوني بشأن استشهاد شیرین أبو عاقلة..  أبو ردينة: الاحتلال الاسرائيلي هو الجاني وهو من قتل شيرين